30-12-2016, 14:56
В Кыштыме в один день произошло четыре ДТП по вине водителей, сдававших задним ходом
В Кыштыме в один день произошло четыре ДТП по вине водителей, сдававших задним ходом30-12-2016, 13:50
В минувшую среду первая такая авария произошла в половине одиннадцатого утра в посёлке Тайгинка. Девушка, управлявшая автомобилем «Лиса», не убедилась в безопасности манёвра, сдала назад и столкнулась с «Ладой Приорой».
Берёза вместо ёлки – в Кыштыме обнаружена незаконная рубка леса
Берёза вместо ёлки – в Кыштыме обнаружена незаконная рубка леса30-12-2016, 11:35
Вчера кыштымские полицейские подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия «Лес».
Челябинский бизнесмен подарил школьникам Кыштыма лыжные комплекты
Челябинский бизнесмен подарил школьникам Кыштыма лыжные комплекты30-12-2016, 10:45
Бизнесмен из Челябинска Владислав Ледянкин подарил школьникам посёлка Слюдорудник 15 новеньких лыжных комплектов. В них вошли ботинки, лыжи и палки.
В Кыштыме подвели итоги благотворительного марафона в помощь детям-инвалидам
В Кыштыме подвели итоги благотворительного марафона в помощь детям-инвалидам30-12-2016, 10:22
В начале декабря в ДК Металлургов проходил благотворительный марафон «Тёплые сердца». Все вырученные средства будут распределены между четырьмя кыштымскими семьями, в которых воспитываются дети с ограниченными возможностями здоровья.
Автомобиль есть у каждого второго жителя Кыштыма
Автомобиль есть у каждого второго жителя Кыштыма30-12-2016, 10:14
За 2016 год автопарк нашего города увеличился на 934 новых автомобиля.
Житель Кыштыма решил отметить Новый год ворованным виски
Житель Кыштыма решил отметить Новый год ворованным виски30-12-2016, 10:02
Вчера вечером 27-летний житель нашего города похитил бутылку виски объёмом 0,35 литров в одном из алкогольных супермаркетов на улице Ленина.
В Кыштыме любителям фейерверков и хлопушек указали на три площадки
В Кыштыме любителям фейерверков и хлопушек указали на три площадки29-12-2016, 17:28
В этом году в Кыштымском округе впервые ввели ограничения по местам, где в новогоднюю ночь и последующие праздничные дни организациям и гражданам разрешается запуск фейерверков.
У жителей Кыштыма есть возможность увидеть звезду телепроекта «Голос»
У жителей Кыштыма есть возможность увидеть звезду телепроекта «Голос»29-12-2016, 16:21
Участница телепроекта Первого канала «Голос-5» Ольга Абдуллина даст концерт в родном Аргаяше.
В Кыштыме возбуждены три уголовных дела за фальшивые полисы ОСАГО
В Кыштыме возбуждены три уголовных дела за фальшивые полисы ОСАГО29-12-2016, 14:53
Полицейские нашего города всё чаще фиксируют факты обнаружения поддельных полисов ОСАГО.
В нашем городе стартует интернет-конкурс «Путешествуем по Кыштыму»
В нашем городе стартует интернет-конкурс «Путешествуем по Кыштыму»29-12-2016, 14:38
Стать его участником очень просто. В новогодние каникулы, начиная с завтрашнего дня и до 8 января включительно, посещайте местные достопримечательности, отдыхайте на природе в окрестностях Кыштыма и не забывайте делать фото.
В центре Кыштыма появились светящиеся люди
В центре Кыштыма появились светящиеся люди29-12-2016, 12:05
Вчера днём школьники совместно с госавтоинспекторами провели в центре города акцию «Светлячок».
В Кыштыме простуженных немного, а гриппующих и вовсе нет
В Кыштыме простуженных немного, а гриппующих и вовсе нет
В нашем городе роста заболеваемости острыми респираторно-вирусными инфекциями не наблюдается.