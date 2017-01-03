Вчера, 16:23

Страховые компании Кыштыма начали выдавать электронные версии полисов ОСАГО

Страховые компании Кыштыма начали выдавать электронные версии полисов ОСАГО

Теперь застраховать автомобиль можно и через интернет. С 1 января 2017 года каждый желающий может заключить электронный договор с любой страховой компанией, входящей в Российский союз автостраховщиков.

Вчера, 14:56

Уроженка Кыштыма отравилась дорогим алкоголем

Уроженка Кыштыма отравилась дорогим алкоголем

В Кыштыме в конце 2016 года родные и друзья простились с 30-летней женщиной. Её тело было доставлено на малую родину из Санкт-Петербурга.

Вчера, 14:10

В Кыштыме от ёлочного секонд-хенда отказываются даже кони

В Кыштыме от ёлочного секонд-хенда отказываются даже кони

Мусорные контейнеры нашего города начинают пополняться отслужившими новогодними деревцами. Оно и понятно – цивилизованно утилизировать ёлку, сосёнку или пихту в Кыштыме невозможно.

Вчера, 13:12

В Кыштыме по вине мужчин-водителей в дорожных авариях пострадали три женщины

В Кыштыме по вине мужчин-водителей в дорожных авариях пострадали три женщины

За новогодние праздники на территории Кыштымского городского округа произошло десять ДТП – три человека получили травмы.

Вчера, 12:11

В Кыштыме неизвестные разгромили ледовый городок

В Кыштыме неизвестные разгромили ледовый городок

Ледовый городок, который традиционно служит украшением микрорайона Нижнего Кыштыма в новогодние праздники, теперь больше похож на «поле боя». Изображения животных и цветок, венчавшие ледяной забор городка, полностью разгромлены.

Вчера, 10:58

В Кыштыме задержали женщину с крупной партией наркотиков. Ей грозит до 20 лет лишения свободы

В Кыштыме задержали женщину с крупной партией наркотиков. Ей грозит до 20 лет лишения свободы

В минувшую пятницу на улице Республики сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков кыштымской полиции изъяли у жительницы Каслинского района синтетический аналог героина «PVP» в особо крупном размере.

Вчера, 09:33

Школьникам Кыштыма погода продлила каникулы

Школьникам Кыштыма погода продлила каникулы

Сегодня, 9 января, у кыштымских школьников закончились каникулы и началась третья учебная четверть. Однако морозы внесли в расписание свои коррективы.

Вчера, 09:05

В Кыштыме пожар оставил семью без жилья

В Кыштыме пожар оставил семью без жилья

В Рождество, 7 января, в семь часов вечера в пожарную часть поступило сообщение о горении жилого дома № 6а на улице Западной. Хозяева – супруги предпенсионного возраста – вовремя выбежали на улицу, но вынести с собой ценные вещи они не успели.

4-01-2017, 12:06

Как россияне будут отдыхать в 2017 году: утверждён календарь праздничных дней

Как россияне будут отдыхать в 2017 году: утверждён календарь праздничных дней



Согласно постановлению правительства России, в этом году в период новогодних праздников мы отдыхаем больше недели. Также по три-четыре выходных праздничных дня придётся на февраль, май, июнь и ноябрь.

4-01-2017, 10:49

В Кыштыме в ДТП чаще бьются «Фольксвагены»

В Кыштыме в ДТП чаще бьются «Фольксвагены»

Наибольшее количество дорожных аварий в наступившем году пришлось на 2 января. В этот день их было зарегистрировано три.

3-01-2017, 09:52

В Кыштыме в первые новогодние дни подтопило оживлённую дорогу к микрорайону Нижнего Кыштыма

В Кыштыме в первые новогодние дни подтопило оживлённую дорогу к микрорайону Нижнего Кыштыма

На улице Интернационала напротив перехода к средней школе № 2 и перекачивающей станции Кыштымводоканала со вчерашнего дня на проезжей части образовалась большая лужа. Здесь установлены предупреждающие знаки, но и без них все водители притормаживают на опасном участке.

3-01-2017, 09:45

Опасный спуск: катание на тюбинге в Кыштыме закончилось переломом позвоночника