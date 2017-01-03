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Главное

В Челябинской области выполнено поручение президента об устранении неадекватной разницы в заработной плате главных врачей и медперсонала

Первый заместитель министра здравоохранения Челябинской области Виталий Щетинин доложил губернатору Борису Дубровскому, что руководители медучреждений региона получают около 80 тысяч рублей, а средняя оплата труда врача с высшим образованием – 48 тысяч.   Президент Владимир Путин поручил по всей стране устранить диспропорции в оплате труда врачей-руководителей и их подчинённых. По его указанию, разница в их зарплатах должна быть максимально сокращена. Этот вопрос находится на личном контроле губернатора.   По данным Щетинина, в регионе установлен предельный уровень соотношения зарплаты руководителей и работников медучреждений в кратности от 1 до 6. Диспропорции в оплате труда на начало этого года, как заверяют в минздраве, в Челябинской области нет.   Щетинин доложил, что средняя заработная плата врачей и других медработников с высшим образованием в настоящее время составляет 47 922 рубля, среднего медперсонала – 24 983 рубля и младшего – 15 019... Читать полностью

Новости

Общество

В Кыштыме предприниматель Валерий Недосеков завуалировал свой магазин под экспресс-кафе, чтобы торговать пивом круглосуточно

Только за прошлый год он привлекался сотрудниками кыштымской полиции к административной ответственности одиннадцать раз. Общая сумма штрафов за реализацию алкоголя в ночное время перевалила за 100 тысяч рублей.

В Екатеринбурге ближе к ночи помянули гуманоида Алёшеньку из Кыштыма

В одном из кафе Екатеринбурга  23 января по инициативе свердловского уфолога Алексея Мартина состоялся бал-конференция «Возвращение кыштымского карлика», посвященный тёзке его организатора, гуманоиду Алёшеньке.

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Медицина

В Кыштыме всем миром борются за жизнь двухлетнего Саши Маркина. Но нашлась мнимая добродетельница, которая пыталась перенаправить денежный поток

Саша Маркин из Тайгинки заболел  в августе прошлого года. Он стал жаловаться на боль в животе,  начал передвигаться бочком, словно щадил левую ножку.

В Кыштыме автохулиганов, не пропускающих «скорую», записать на видео не получится

Каждый медицинский автомобиль должен в обязательном порядке оснащаться видеорегистраторами – это поможет в борьбе с хамами на дорогах.

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Экономика и бизнес

Кыштым рвут на кластеры

Вице-губернатор Челябинской области Руслан Гаттаров побывал в Южноуральске на заводе «Кристалл» в рамках подготовки к созданию нового кластера по выпуску высокотехнологичных элементов и материалов для электроники.

В Челябинской области выполнено поручение президента об устранении неадекватной разницы в заработной плате главных врачей и медперсонала

Первый заместитель министра здравоохранения Челябинской области Виталий Щетинин доложил губернатору Борису Дубровскому, что руководители медучреждений региона получают около 80 тысяч рублей, а средняя оплата труда врача с высшим образованием – 48 тысяч.

Все публикации рубрики «Экономика и бизнес»

ЖКХ

В Кыштыме после газификации домов жители частного сектора занялись ещё и проблемой электроснабжения

В Кыштыме товарищество собственников жилья «Газэкс» – единственное в своем роде, и  создано оно в частном секторе.

Кыштым начинает подготовку к следующему отопительному сезону

Кыштым в числе первых муниципалитетов  получит субсидию из областного бюджета, предназначенную для модернизации систем теплоснабжения, а также для своевременной подготовки объектов коммунальной инфраструктуры Челябинской области к отопительному периоду 2017-2018 годов. В наш  округ планируется направить 5,6 миллиона рублей.

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Экология

Жители микрорайона Нижнего Кыштыма в отдельные дни задыхаются от жуткого зловония

Резкий канализационный запах в начале улицы Интернационала со стороны вокзала особенно чувствуется зимой.

В Кыштыме обитателей озёр и прудов угостят кислородным коктейлем

В Кыштымском городском округе проводится комплекс мер по предупреждению замора рыбы в водоёмах. Соответствующее поручение глава округа Людмила Шеболаева дала вчера на оперативном совещании председателю комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Людмиле Устиновой.

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Культура

В юбилейном праздничном шествии в Кыштыме краеведы готовятся пройти своей колонной

Год назад на базе отдела краеведческих материалов центральной городской библиотеки  был организован клуб «Тихое зимовье». Своим девизом краеведы выбрали слова академика Дмитрия Сергеевича Лихачёва: «Любовь к родному краю – основа духовной культуры».

В выходные в Кыштыме танцевали танго

Кыштым  облюбовали поклонники аргентинского танго из Озёрска, Снежинска и Челябинска. Уже не первый раз они собираются в гостиничном комплексе «Рассвет» на танцевальные уик-энды.

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Политика

В Кыштыме сменилась власть: должности главы и её помощников заняли молодые кыштымцы

  Сегодня некоторые новоиспечённые заместители главы, а также начальники отделов и управлений начали рабочий день аж в семь утра. В строгих костюмах, они уверенной походкой обошли все этажи здания администрации, изучая таблички на кабинетах.

Русская медная компания готова изменить Кыштым к лучшему

Только что в актовом зале администрации Кыштымского городского округа представители Русской медной компании презентовали идеи социальных проектов, которые уже в этом году могут быть реализованы в нашем городе.

Все публикации рубрики «Политика»

Спорт

Гонщик из Кыштыма стал третьим на престижных соревнованиях в Екатеринбурге

В минувшее воскресенье на льду озера Балтым, расположенного в окрестностях Екатеринбурга, состоялись первые этапы гонок Extreme Ice 2017 и Ice Drive 2017.

Юные хоккеисты из Тайгинки с разгромным счётом обыграли соперников из Кыштыма

В минувшее воскресенье в посёлке Тайгинка состоялось открытие новой хоккейной коробки.

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Происшествия

В Кыштыме огонь оставил семью без жилья

Вчера около шести вечера на пульт диспетчера пожарной части № 38 поступило сообщение о пожаре на улице Егозинка.

Житель Кыштыма пытался утопиться из-за измены жены

В минувшую субботу в половине девятого вечера в кыштымский отряд поисково-спасательной службы поступило сообщение о мужчине, который пытается утонуть в речке Кыштымке.

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Образование

Со следующей недели в школах Кыштыма начнётся электронный приём будущих первоклассников

С 1 февраля подать заявление на зачисление будущего первоклассника в школу можно подать, не выходя из дома.

Карантин в связи с ОРВИ и гриппом передвинул ещё одну массовую встречу в Кыштыме

Только что стало известно, что традиционная встреча молодёжного актива с главой Кыштымского городского округа Людмилой Шеболаевой «Сто вопросов взрослому», которая должна была состояться сегодня в местном филиале Южно-Уральского государственного колледжа, переносится на неопределённый срок.

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Даты

Сразу два человека, жизнь которых связана с Кыштымом, получат в день рождения Челябинской области народную премию

Фонд Олега Митяева 15 января 2017 года в тринадцатый раз вручит статуэтки в виде кентавра работы Эрнста Неизвестного южноуральцам, прославившим малую родину своими делами

Как россияне будут отдыхать в 2017 году: утверждён календарь праздничных дней

Согласно постановлению правительства России, в этом году в период новогодних праздников мы отдыхаем больше недели. Также по три-четыре выходных праздничных дня придётся на февраль, май, июнь и ноябрь.

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ГИБДД информирует

Полицейские Кыштыма призывают пешеходов засветиться

С начала января на дорогах Кыштымского городского округа в ДТП пострадали два пешехода.

Дорожные полицейские Кыштыма вновь выявили на этой неделе злостного нарушителя ПДД

Вчера в 19 часов сотрудники ДПС остановили на улице Свердлова «десятку». В ходе проверки документов они выяснили, что мужчина, находившийся за рулём автомобиля, никогда не имел водительского удостоверения.

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