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Главное

В Кыштыме завершается судебный процесс, аналогов которому не было за всю историю городского суда. Только на оглашение приговора уйдёт три дня

Речь – о так называемой банде «чёрных лесорубов». На скамье подсудимых – 14 фигурантов громкого уголовного дела.                   Участники этой организованной преступной группы, в которую входил и действующий на момент задержания сотрудник полиции, были задержаны с поличным два с половиной года назад в лесном массиве посёлка Слюдорудника. На их счету – незаконные рубки на территории Кыштыма, Каслей, Карабаша. Подсудимые обвиняются по тяжким статьям – «Организация преступного сообщества» и «Незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере». Им вменяется причастность к 11 преступным эпизодам. В адрес фигурантов этого дела по факту незаконных рубок прокурором заявлено исков на общую сумму 42 миллиона 249 тысяч 119 рублей. Объём этого дела составил ни много ни мало 72 тома.   В минувшую пятницу в Кыштымском городском суде на... Читать полностью

Новости

Общество

В Кыштыме пройдёт первый в этом году День донора

В предстоящий понедельник, 23 января, в здании службы скорой помощи Кыштымской центральной городской больницы пройдёт День донора. Сдать кровь можно с 10 до 13 часов. При себе необходимо иметь паспорт и карту флюорографического обследования.

В Кыштыме больше всего заболевших ОРВИ – в вечерней школе

Но это если сравнивать ситуацию по заболеваемости только в учреждениях образования.

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Медицина

В Кыштыме автохулиганов, не пропускающих «скорую», записать на видео не получится

Каждый медицинский автомобиль должен в обязательном порядке оснащаться видеорегистраторами – это поможет в борьбе с хамами на дорогах.

В Кыштыме забронированы дополнительные койки для пациентов с острыми респираторно-вирусными инфекциями

В Кыштымском городском округе отмечается рост заболеваемости ОРВИ. Больше половины заболевших – дети.

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Экономика и бизнес

Малый бизнес Кыштыма пережил 190 проверок

В прошлом году в Кыштыме различные контролирующие организации провели 185 плановых проверок субъектов малого предпринимательства.

Изменилось расписание маршрутного такси, курсирующего между Кыштымом и Озёрском

Сразу после рождественских каникул –  с 10 января – изменился график движения маршрутного такси, доставляющего пассажиров из Озёрска в Кыштым и обратно.

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ЖКХ

В Кыштыме в первые новогодние дни подтопило оживлённую дорогу к микрорайону Нижнего Кыштыма

На улице Интернационала напротив перехода к средней школе № 2 и перекачивающей станции Кыштымводоканала  со вчерашнего дня на проезжей части образовалась большая лужа. Здесь установлены предупреждающие  знаки, но и без них все водители притормаживают на опасном  участке.

В Кыштыме жильцы двухэтажного дома оставили без отопления и себя, и соседей по району

В районе Нефтебазы несколько небольших многоквартирных домов обслуживает дизельная котельная ОАО «Челябкоммунэнерго». Поздним вечером в минувшую пятницу о её остановке просигнализировала автоматика, а потом в диспетчерскую предприятия поступили обращения от жителей с жалобой на остывающие батареи.

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Экология

Рядом с Кыштымом всё-таки построят пункт захоронения радиоактивных отходов третьего и четвёртого класса опасности

В Озерске в информационном центре ФГУП «ПО «Маяк» в преддверии Нового года  прошли  общественные слушания по предварительной оценке воздействия на окружающую среду пункта захоронения низкоактивных  радиоактивных отходов.

В Кыштыме самовольщики, срубившие лесную красавицу, заплатят штраф, в 15 раз превышающий её стоимость

Со следующей недели работники Кыштымского лесничества совместно с полицейскими и коллегами из «Кыштымского леса» будут дежурить в лесных массивах.

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Культура

Сегодня Кыштым посетила внучка знаменитого советского актёра Павла Кадочникова

Наталия Кадочникова приехала в наш город вместе с руководителем челябинской детской киностудии «Доброе кино» Ольгой Малаховой.

В Кыштыме состоялась губернаторская рождественская ёлка

Приглашение на праздник получили 400 детей, нуждающихся в особой заботе государства.

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Политика

Будущие политики родом из Кыштыма предлагают интересные идеи

Набор кандидатов в Молодёжную палату при Собрании депутатов Кыштымского городского округа нашего города продлён до конца января.

Молодёжь Кыштыма приглашают разрабатывать для себя законы

При Собрании депутатов Кыштымского городского округа формируется молодёжная палата из 21 человека.

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Спорт

Завершение строительства крытого катка в Кыштыме не сдвинулось с мёртвой точки. Даже после письма президенту РФ

Судьба крытого катка на 270 зрительских мест, корпус которого возведён кыштымскими предпринимателями Андреем Перевощиковым и Дмитрием Трошиным напротив проходной радиозавода, волнует не только жителей нашего города, но и хоккеистов Озёрска.

В окрестностях Кыштыма сноуборд превратили в конеборд

В спортивно-туристическом центре «Провинция» в минувшие выходные был изобретён новый вид спорта – конеборд.

Все публикации рубрики «Спорт»

Происшествия

В Кыштыме завершается судебный процесс, аналогов которому не было за всю историю городского суда. Только на оглашение приговора уйдёт три дня

Речь – о так называемой банде «чёрных лесорубов». На скамье подсудимых – 14 фигурантов громкого уголовного дела.

В Кыштыме осудили мужчину, который пытался убить свою возлюбленную

В Кыштымском городском суде вынесен обвинительный приговор жителю нашего города Александру Соколову 1988 года рождения. Он обвинялся в покушении на убийство своей сожительницы.

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Образование

Всё смешалось: кони, люди… 15 января в Кыштыме. Правда, оружейных залпов не было

В минувшее воскресенье воспитанники объединения «Юные коневоды» и клуб средневекового фехтования «Сокол» пригласили жителей и гостей Кыштыма на необычное шоу «Кони сквозь века».

Юные артисты из Кыштыма устроили на сцене настоящий переполох

Коллектив клуба организаторов досуга «Конфетти», созданный на базе Дома детского творчества, занял второе место в областном фестивале-конкурсе «Новогодний переполох».

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Даты

Сразу два человека, жизнь которых связана с Кыштымом, получат в день рождения Челябинской области народную премию

Фонд Олега Митяева 15 января 2017 года в тринадцатый раз вручит статуэтки в виде кентавра работы Эрнста Неизвестного южноуральцам, прославившим малую родину своими делами

Как россияне будут отдыхать в 2017 году: утверждён календарь праздничных дней

Согласно постановлению правительства России, в этом году в период новогодних праздников мы отдыхаем больше недели. Также по три-четыре выходных праздничных дня придётся на февраль, май, июнь и ноябрь.

Все публикации рубрики «Даты»

ГИБДД информирует

В Кыштыме лишена прав женщина, сбившая старушку

Полтора года не имеет права садиться за руль женщина-водитель, которая 18 августа 2016 года, управляя автомобилем «Джилли кросс», при движении назад сбила  на улице Свердлова старушку 1937 года рождения.

В Кыштыме сразу два виновника ДТП скрылись с мест происшествия

Вчера в десять часов утра жительница пятиэтажки на улице Горелова спустилась на стоянку и обнаружила, что её «Хёндай Гетц» повреждён.

Все публикации рубрики «ГИБДД информирует»

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