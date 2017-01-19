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Они уничтожили в лесничествах Кыштыма, Каслей, Аргаяша и Карабаша деревьев на 40 миллионов рублей. Но отделались более чем скромными сроками лишения свободы. А половина из 14 человек и вовсе попала под амнистию. Город следил за развитием этой истории с октября 2013 года. Тогда кыштымские полицейские и их коллеги из Главного управления МВД России по Челябинской области задержали преступников в лесном массиве посёлка Слюдорудник. Силовикам удалось взять с поличным не только, что называется, мелких сошек, но и главарей. У них были изъяты и «орудия труда» – бензопилы, лесовоз, тягачи. Организаторы этого криминального, но доходного бизнеса, находились под стражей с момента задержания. Это Олег Симонов, Евгений Цыпышев и Денис Долгов. Ни один из них официально нигде не работал. Помимо статьи 210 Уголовного кодекса «Организация преступного сообщества», которая относится к разряду тяжких преступлений и предусматривает до 15 лет лишения свободы, в отношении них... Читать полностью