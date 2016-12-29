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Главное

В Кыштыме подвели итоги благотворительного марафона в помощь детям-инвалидам

В начале декабря в ДК Металлургов проходил благотворительный марафон «Тёплые сердца». Все вырученные средства будут распределены между четырьмя кыштымскими семьями, в которых воспитываются дети с ограниченными возможностями здоровья.                      В рамках марафона рассказывалось о Серёже Смолине, Иване Казакове, Лёве и Сёме. Все они нуждаются в дорогостоящем лечении и неотложной помощи. Кому-то нужен вертикализатор, кому-то – реабилитация в специализированных платных центрах.   У Лёвы – органическое поражение головного мозга, наступившее после инсульта, и другие сопутствующие заболевания. Сёмочке всего два года и 10 месяцев, у него диагноз – детский церебральный паралич. У Серёжи и Вани тоже ДЦП.   Как сказала сайту «КР» начальник управления по работе с общественными организациями и молодёжью Марина Трегубова, работники ... Читать полностью

Новости

Общество

В Кыштыме подвели итоги благотворительного марафона в помощь детям-инвалидам

В начале декабря в ДК Металлургов проходил благотворительный марафон «Тёплые сердца». Все вырученные средства будут распределены между четырьмя кыштымскими семьями, в которых воспитываются дети с ограниченными возможностями здоровья.

В Кыштыме любителям фейерверков и хлопушек указали на три площадки

В этом году в Кыштымском округе впервые ввели ограничения  по местам, где в новогоднюю ночь и последующие праздничные дни организациям и гражданам разрешается запуск фейерверков.

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Медицина

В Кыштыме простуженных немного, а гриппующих и вовсе нет

В нашем городе роста заболеваемости острыми респираторно-вирусными инфекциями не наблюдается.

В городской больнице Кыштыма объявлен карантин

Об этом сегодня на оперативном совещании главе Кыштымского городского округа Людмиле Шеболаевой доложил главный врач центральной городской больницы Владислав Логинов.

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Экономика и бизнес

В Кыштыме в санаторной зоне началось строительство новых домов

В этом году в Кыштыме началось строительство  первой в городе девятиэтажки на улице Свердлова, а на улице Челюскинцев возводится ещё один дом для переселенцев из аварийного жилья. Сейчас  строительные работы разворачиваются и в микрорайоне Дальняя Дача.

В Кыштыме принят бюджет округа на следующий год. Впервые за последнее время он будет бездефицитным

Вчера депутаты Собрания депутатов Кыштымского городского округа проголосовали за бюджет на 2017 год. 

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ЖКХ

В Кыштыме жильцы двухэтажного дома оставили без отопления и себя, и соседей по району

В районе Нефтебазы несколько небольших многоквартирных домов обслуживает дизельная котельная ОАО «Челябкоммунэнерго». Поздним вечером в минувшую пятницу о её остановке просигнализировала автоматика, а потом в диспетчерскую предприятия поступили обращения от жителей с жалобой на остывающие батареи.

Газпром заплатит 200 000 рублей за бездействие при подключении жителей Кыштыма к газу

Владельцы двух жилых домов в Кыштыме  обратились в АО «Газпром газораспределение Челябинск»  с заявлением о выдаче технических условий для  подключения их жилищ к газу.

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Экология

Рядом с Кыштымом всё-таки построят пункт захоронения радиоактивных отходов третьего и четвёртого класса опасности

В Озерске в информационном центре ФГУП «ПО «Маяк» в преддверии Нового года  прошли  общественные слушания по предварительной оценке воздействия на окружающую среду пункта захоронения низкоактивных  радиоактивных отходов.

В Кыштыме самовольщики, срубившие лесную красавицу, заплатят штраф, в 15 раз превышающий её стоимость

Со следующей недели работники Кыштымского лесничества совместно с полицейскими и коллегами из «Кыштымского леса» будут дежурить в лесных массивах.

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Культура

У жителей Кыштыма есть возможность увидеть звезду телепроекта «Голос»

Участница телепроекта Первого канала «Голос-5» Ольга Абдуллина даст концерт в родном Аргаяше.

В Кыштыме старинные предметы коллекционеры находят среди ржавого железа

В октябре в «Кыштымском рабочем»  в материале «Экспонаты из печки» рассказывалось об увлечении  старинной утварью Матвея Максимовских из посёлка Слюдорудник. В основе его коллекции – бытовая утварь прошлых веков.

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Политика

Будущие политики родом из Кыштыма предлагают интересные идеи

Набор кандидатов в Молодёжную палату при Собрании депутатов Кыштымского городского округа нашего города продлён до конца января.

Молодёжь Кыштыма приглашают разрабатывать для себя законы

При Собрании депутатов Кыштымского городского округа формируется молодёжная палата из 21 человека.

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Спорт

В Кыштыме любителям экстрима предложат арбалет, лук и копьё

Как уже сообщалось на сайте «КР», в городском парке имени А. С. Пушкина первой ласточкой возрождения сферы досуга и отдыха станет открытие ООО «Активный отдых» пейнтбольного центра.

Челябинск готов к проведению чемпионата России по фигурному катанию

Об этом сегодня губернатору Челябинской области Борису Дубровскому доложили его заместитель Вадим Евдокимов и глава Челябинска Евгений Тефтелев. Соревнования будут проходить в ледовой арене «Трактор» с 20 по 25 декабря.

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Происшествия

Берёза вместо ёлки – в Кыштыме обнаружена незаконная рубка леса

Вчера кыштымские полицейские подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия «Лес».

Житель Кыштыма решил отметить Новый год ворованным виски

Вчера вечером 27-летний житель нашего города похитил бутылку виски объёмом 0,35 литров в одном из алкогольных супермаркетов на улице Ленина.

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Образование

Челябинский бизнесмен подарил школьникам Кыштыма лыжные комплекты

Бизнесмен из Челябинска Владислав Ледянкин подарил школьникам посёлка Слюдорудник 15 новеньких лыжных комплектов. В них вошли ботинки, лыжи и палки.

Школьники Кыштыма провели уикенд с гостем из Латинской Америки

В минувшую субботу учащиеся колледжа английского языка встретились с жителем Венесуэлы.

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Даты

Огнеборцы Кыштыма планируют завершить ремонт спортивного зала ко Дню спасателя

В преддверии профессионального праздника – Дня спасателя, который отмечается 27 декабря,  в 38 пожарно-спасательной части, расположенной в Кыштыме, побывал начальник Главного управления МЧС России по Челябинской области Юрий Буренко.

На улицах Кыштыма вновь появился Дед Мороз на квадроцикле

Дед Мороз в красной шубе на празднично украшенном квадрацикле уже второй  год разъезжает по Кыштыму в предновогодние дни.

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ГИБДД информирует

В Кыштыме в один день произошло четыре ДТП по вине водителей, сдававших задним ходом

В минувшую среду первая такая авария произошла в половине одиннадцатого утра в посёлке Тайгинка. Девушка, управлявшая автомобилем «Лиса», не убедилась в безопасности манёвра, сдала назад и столкнулась с «Ладой Приорой».

Автомобиль есть у каждого второго жителя Кыштыма

За 2016 год автопарк нашего города увеличился на 934 новых автомобиля.

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