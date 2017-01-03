Сегодня, 16:12

В Кыштыме предприниматель Валерий Недосеков завуалировал свой магазин под экспресс-кафе, чтобы торговать пивом круглосуточно

В Кыштыме предприниматель Валерий Недосеков завуалировал свой магазин под экспресс-кафе, чтобы торговать пивом круглосуточно

Только за прошлый год он привлекался сотрудниками кыштымской полиции к административной ответственности одиннадцать раз. Общая сумма штрафов за реализацию алкоголя в ночное время перевалила за 100 тысяч рублей.

Сегодня, 15:59

Кыштым рвут на кластеры

Кыштым рвут на кластеры

Вице-губернатор Челябинской области Руслан Гаттаров побывал в Южноуральске на заводе «Кристалл» в рамках подготовки к созданию нового кластера по выпуску высокотехнологичных элементов и материалов для электроники.

Сегодня, 14:56

В Кыштыме после газификации домов жители частного сектора занялись ещё и проблемой электроснабжения

В Кыштыме после газификации домов жители частного сектора занялись ещё и проблемой электроснабжения

В Кыштыме товарищество собственников жилья «Газэкс» – единственное в своем роде, и создано оно в частном секторе.

Сегодня, 14:42

Кыштым начинает подготовку к следующему отопительному сезону

Кыштым начинает подготовку к следующему отопительному сезону

Кыштым в числе первых муниципалитетов получит субсидию из областного бюджета, предназначенную для модернизации систем теплоснабжения, а также для своевременной подготовки объектов коммунальной инфраструктуры Челябинской области к отопительному периоду 2017-2018 годов. В наш округ планируется направить 5,6 миллиона рублей.

Сегодня, 14:10

Со следующей недели в школах Кыштыма начнётся электронный приём будущих первоклассников

Со следующей недели в школах Кыштыма начнётся электронный приём будущих первоклассников

С 1 февраля подать заявление на зачисление будущего первоклассника в школу можно подать, не выходя из дома.

Сегодня, 13:52

В юбилейном праздничном шествии в Кыштыме краеведы готовятся пройти своей колонной

В юбилейном праздничном шествии в Кыштыме краеведы готовятся пройти своей колонной

Год назад на базе отдела краеведческих материалов центральной городской библиотеки был организован клуб «Тихое зимовье». Своим девизом краеведы выбрали слова академика Дмитрия Сергеевича Лихачёва: «Любовь к родному краю – основа духовной культуры».

Сегодня, 12:29

Жительница Кыштыма несколько лет не платила за жилищно-коммунальные услуги – она копила на автомобиль

Жительница Кыштыма несколько лет не платила за жилищно-коммунальные услуги – она копила на автомобиль

В Кыштыме судебные приставы взыскали с одной из должниц в пользу управляющей компании «Комфорт» 130 тысяч рублей. Как сказала сайту «КР» начальник городского отдела судебных приставов Елена Кенибас, необходимая сумма была автоматически списана с банковского счёта должницы.

Сегодня, 12:13

Полицейские Кыштыма призывают пешеходов засветиться

Полицейские Кыштыма призывают пешеходов засветиться

С начала января на дорогах Кыштымского городского округа в ДТП пострадали два пешехода.

Сегодня, 10:39

Дорожные полицейские Кыштыма вновь выявили на этой неделе злостного нарушителя ПДД

Дорожные полицейские Кыштыма вновь выявили на этой неделе злостного нарушителя ПДД

Вчера в 19 часов сотрудники ДПС остановили на улице Свердлова «десятку». В ходе проверки документов они выяснили, что мужчина, находившийся за рулём автомобиля, никогда не имел водительского удостоверения.

Сегодня, 10:27

В Челябинской области выполнено поручение президента об устранении неадекватной разницы в заработной плате главных врачей и медперсонала

В Челябинской области выполнено поручение президента об устранении неадекватной разницы в заработной плате главных врачей и медперсонала

Первый заместитель министра здравоохранения Челябинской области Виталий Щетинин доложил губернатору Борису Дубровскому, что руководители медучреждений региона получают около 80 тысяч рублей, а средняя оплата труда врача с высшим образованием – 48 тысяч.

Сегодня, 10:02

Карантин в связи с ОРВИ и гриппом передвинул ещё одну массовую встречу в Кыштыме

Карантин в связи с ОРВИ и гриппом передвинул ещё одну массовую встречу в Кыштыме

Только что стало известно, что традиционная встреча молодёжного актива с главой Кыштымского городского округа Людмилой Шеболаевой «Сто вопросов взрослому», которая должна была состояться сегодня в местном филиале Южно-Уральского государственного колледжа, переносится на неопределённый срок.

Сегодня, 09:47

В Кыштыме огонь оставил семью без жилья