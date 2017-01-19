Внимание! На сайте начат прием оплаты за подписку на газету «Кыштымский рабочий» с помощью банковских карт и электронных платежных систем. Подписку можно оформить здесь. Уважаемые посетители. На сайте реализована авторизация через социальные сети. Нажмите «Вход» и выберите иконку своей сети.

Главное

В Кыштыме банда чёрных лесорубов получила очень мягкий приговор

Они уничтожили в лесничествах Кыштыма, Каслей, Аргаяша и Карабаша деревьев на 40 миллионов рублей. Но отделались более чем скромными сроками лишения свободы. А половина из 14 человек и вовсе попала под амнистию. Город следил за развитием этой истории с октября 2013 года. Тогда кыштымские полицейские и их коллеги из Главного управления МВД России по Челябинской области задержали преступников в лесном массиве посёлка Слюдорудник. Силовикам удалось взять с поличным не только, что называется, мелких сошек, но и главарей. У них были изъяты и «орудия труда» – бензопилы, лесовоз, тягачи. Организаторы этого криминального, но доходного бизнеса, находились под стражей с момента задержания. Это Олег Симонов, Евгений Цыпышев и Денис Долгов. Ни один из них официально нигде не работал. Помимо статьи 210 Уголовного кодекса «Организация преступного сообщества», которая относится к разряду тяжких преступлений и предусматривает до 15 лет лишения свободы, в отношении них... Читать полностью

Новости

Общество

В Кыштыме банда чёрных лесорубов получила очень мягкий приговор

Они уничтожили в лесничествах Кыштыма, Каслей, Аргаяша и Карабаша деревьев на 40 миллионов рублей. Но отделались более чем скромными сроками лишения свободы. А половина из 14 человек и вовсе попала под амнистию.

В Кыштыме владельцы домашних питомцев не торопятся прививать их от бешенства

В феврале городская ветеринарная станция проведёт месячник защиты домашних животных от смертельно опасного заболевания – бешенства. Как сказала сайту «КР» ветврач Марина Казакова, хозяева кошек и собак могут привозить своих любимцев на бесплатную вакцинацию.

Все публикации рубрики «Общество»

Медицина

В Кыштыме автохулиганов, не пропускающих «скорую», записать на видео не получится

Каждый медицинский автомобиль должен в обязательном порядке оснащаться видеорегистраторами – это поможет в борьбе с хамами на дорогах.

В Кыштыме забронированы дополнительные койки для пациентов с острыми респираторно-вирусными инфекциями

В Кыштымском городском округе отмечается рост заболеваемости ОРВИ. Больше половины заболевших – дети.

Все публикации рубрики «Медицина»

Экономика и бизнес

Малый бизнес Кыштыма пережил 190 проверок

В прошлом году в Кыштыме различные контролирующие организации провели 185 плановых проверок субъектов малого предпринимательства.

Изменилось расписание маршрутного такси, курсирующего между Кыштымом и Озёрском

Сразу после рождественских каникул –  с 10 января – изменился график движения маршрутного такси, доставляющего пассажиров из Озёрска в Кыштым и обратно.

Все публикации рубрики «Экономика и бизнес»

ЖКХ

В Кыштыме в первые новогодние дни подтопило оживлённую дорогу к микрорайону Нижнего Кыштыма

На улице Интернационала напротив перехода к средней школе № 2 и перекачивающей станции Кыштымводоканала  со вчерашнего дня на проезжей части образовалась большая лужа. Здесь установлены предупреждающие  знаки, но и без них все водители притормаживают на опасном  участке.

В Кыштыме жильцы двухэтажного дома оставили без отопления и себя, и соседей по району

В районе Нефтебазы несколько небольших многоквартирных домов обслуживает дизельная котельная ОАО «Челябкоммунэнерго». Поздним вечером в минувшую пятницу о её остановке просигнализировала автоматика, а потом в диспетчерскую предприятия поступили обращения от жителей с жалобой на остывающие батареи.

Все публикации рубрики «ЖКХ»

Экология

Жители микрорайона Нижнего Кыштыма в отдельные дни задыхаются от жуткого зловония

Резкий канализационный запах в начале улицы Интернационала со стороны вокзала особенно чувствуется зимой.

В Кыштыме обитателей озёр и прудов угостят кислородным коктейлем

В Кыштымском городском округе проводится комплекс мер по предупреждению замора рыбы в водоёмах. Соответствующее поручение глава округа Людмила Шеболаева дала вчера на оперативном совещании председателю комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Людмиле Устиновой.

Все публикации рубрики «Экология»

Культура

Кыштым примет битву хоров

По решению Челябинской областной организации всероссийского общества инвалидов первый областной фестиваль хоров состоится в нашем городе.

Сегодня Кыштым посетила внучка знаменитого советского актёра Павла Кадочникова

Наталия Кадочникова приехала в наш город вместе с руководителем челябинской детской киностудии «Доброе кино» Ольгой Малаховой.

Все публикации рубрики «Культура»

Политика

В Озёрске вновь уволили восстановленного по решению суда бывшего председателя избирательной комиссии. Но не на того напали.

Увольнением года в Озёрске без преувеличения можно назвать историю, приключившуюся с заместителем начальника управления по работе с персоналом – начальником отдела подбора и адаптации персонала ПО «Маяк» Сергеем Котельниковым.

Будущие политики родом из Кыштыма предлагают интересные идеи

Набор кандидатов в Молодёжную палату при Собрании депутатов Кыштымского городского округа нашего города продлён до конца января.

Все публикации рубрики «Политика»

Спорт

Футболисты Кыштыма приглашают болельщиков на свои снежные матчи

Завтра на центральном стадионе физкультурно-спортивного комплекса стартует зимнее первенство Кыштыма по футболу на снегу.

Челябинская область вошла в десятку самых спортивных регионов России

В газете «Советский спорт» впервые опубликован спортивный рейтинг регионов. Из 85 субъектов Челябинская область заняла в нём шестое место.

Все публикации рубрики «Спорт»

Происшествия

Челябинский областной суд поставил точку в деле об убийстве в Кыштыме, тянувшемся с мая 2014 года

Заявление об исчезновении 50-летнего  мужчины поступило в полицию  Кыштыма в начале июня 2014 года.

Мошенники нагрели пенсионера из Кыштыма на 49 000 рублей

Пенсионер из Кыштыма отдал мошенникам 49 000 рублей в надежде на  компенсацию за приобретённый им «неправильный» медицинский прибор.

Все публикации рубрики «Происшествия»

Образование

В Кыштыме главу округа и её помощников заменят молодые

Вся следующая неделя в нашем городе будет посвящена студенческой братии.

В Кыштыме четыре школы закрылись на карантин

Такое решение было принято сегодня в администрации Кыштымского городского округа на заседании эпидемиологической комиссии.

Все публикации рубрики «Образование»

Даты

Сразу два человека, жизнь которых связана с Кыштымом, получат в день рождения Челябинской области народную премию

Фонд Олега Митяева 15 января 2017 года в тринадцатый раз вручит статуэтки в виде кентавра работы Эрнста Неизвестного южноуральцам, прославившим малую родину своими делами

Как россияне будут отдыхать в 2017 году: утверждён календарь праздничных дней

Согласно постановлению правительства России, в этом году в период новогодних праздников мы отдыхаем больше недели. Также по три-четыре выходных праздничных дня придётся на февраль, май, июнь и ноябрь.

Все публикации рубрики «Даты»

ГИБДД информирует

В Кыштыме пройдёт рейд, направленный на выявление пьяных за рулём

В предстоящий понедельник, 23 января, на территории Кыштымского городского округа дорожные полицейские проведут массовую проверку водителей на предмет их опьянения.

В Кыштыме водители выезжают с автопарковок с приключениями

Вчера в нашем городе произошло два ДТП, виновниками которых стали водители, выезжающие с парковок.

Все публикации рубрики «ГИБДД информирует»

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter