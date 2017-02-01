Вчера, 16:48

Челябинская область лидирует в УрФО по объёму федеральных субсидий на поддержку малого и среднего предпринимательства

Челябинская область лидирует в УрФО по объёму федеральных субсидий на поддержку малого и среднего предпринимательства

Это стало возможным, в том числе, благодаря проводимой по инициативе губернатора Бориса Дубровского перезагрузке системы поддержки бизнеса. Правительство РФ в рамках госпрограммы «Экономическое развитие и инновационная экономика» распределило между 82 субъектами Федерации субсидии в размере 7,5 миллиарда рублей. Южному Уралу выделено 182,3 миллиона рублей.

Вчера, 16:37

Опасный металлический мостик на Нижнем Кыштыме заменят бетонной плитой

Опасный металлический мостик на Нижнем Кыштыме заменят бетонной плитой

Поручение обследовать пешеходный мост через ручей, вытекающий из озера Выпущенное, что за второй школой, глава Кыштымского городского округа дала управлению городского хозяйства после публикации в газете «Кыштымский рабочий» 21 января материала «Смердящее озеро».

Вчера, 16:28

На городском пруду в Кыштыме развернётся ледовое побоище

На городском пруду в Кыштыме развернётся ледовое побоище

В День защитника Отечества, 23 февраля, Верхне-Кыштымский пруд возле станции туристов «Странник» на один день станет Чудским озером. Здесь пройдёт историческая реконструкция Ледового побоища, которую готовят воспитанники секции средневекового фехтования «Сокол».

Вчера, 16:25

Мошенники нагрели строительную компанию из Кыштыма на крупную сумму

Мошенники нагрели строительную компанию из Кыштыма на крупную сумму

В полицию с заявлением о мошенничестве обратился владелец одной из строительных компаний нашего города. На прошлой неделе на служебный телефон кыштымского предприятия позвонил мужчина и представился работником торгового дома «Соболь».

Вчера, 16:06

В Кыштыме коллекторы из- за долга в две тысячи рублей испохабили ворота одного из частных домов

В Кыштыме коллекторы из- за долга в две тысячи рублей испохабили ворота одного из частных домов

В полицию с жалобой на действия коллекторов обратилась 27-летняя жительница нашего города. Как пояснила сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова, в августе прошлого года женщина оформила займ в размере 15 тысяч рублей в одной из микрофинансовых организаций.

Вчера, 15:55

Израильская ясновидящая выманила у жительницы Озёрска больше полумиллиона рублей за улучшение жилищных условий с помощью магии

Израильская ясновидящая выманила у жительницы Озёрска больше полумиллиона рублей за улучшение жилищных условий с помощью магии

Осенью прошлого года сорокалетняя жительница Озёрска в одной из газет частных объявлений увидела информацию о якобы израильской ясновидящей, оказывающей магические услуги. Озерчанка решила, что сможет с помощью магии улучшить свои жилищные условия.

Вчера, 15:37

Пациентке из Кыштыма сделали операцию на сердце с помощью глубокой заморозки

Пациентке из Кыштыма сделали операцию на сердце с помощью глубокой заморозки

В течение года 63-летняя Галина Малёва страдала от сердечной аритмии. В январе она получила направление в федеральный кардиологический центр в Челябинске.

Вчера, 15:15

В Кыштыме там, где раньше стояли чаны с квашеной капустой «Славянка» выпускает современную мебель

В Кыштыме там, где раньше стояли чаны с квашеной капустой «Славянка» выпускает современную мебель

Мебельная фабрика «Славянка» в эти дни отмечает 10-летие со дня регистрации предприятия. Здание на улице Ленина, в котором в далёком прошлом находились огромные чаны для закваски капусты, соучредители предприятия Евгений Смирнов и Сергей Семендяев превратили в современный цех по выпуску корпусной мебели и оборудовали здесь выставочный зал.

Вчера, 12:57

Ещё одна школьница из Кыштыма стала обладательницей золотого знака ГТО

Ещё одна школьница из Кыштыма стала обладательницей золотого знака ГТО

Ученица 11 класса первой школы Юлия Бызгу по решению министра спорта России Павла Колобкова получит свой второй значок ГТО – на этот раз золотой.

Вчера, 12:23

На трассе под Кыштымом водитель, пересекая Косой мост, улетел в кювет

На трассе под Кыштымом водитель, пересекая Косой мост, улетел в кювет

На автодороге между Кыштымом и Карабашом столкнулись две иномарки.

Вчера, 12:14

Прокуратура Озёрска обязала администрацию ЗАТО выделить жильё двум сиротам

Прокуратура Озёрска обязала администрацию ЗАТО выделить жильё двум сиротам

Прокуратура Озёрска выступила в защиту прав детей-сирот. В соответствии с Федеральным законом №159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», они должны быть обеспечены благоустроенными жилыми помещениями по достижении ими совершеннолетия

Вчера, 12:01

В Кыштыме опытный стоматолог Андрей Левченко удалил ребёнку здоровый зуб, а вечером сам приехал домой к мальчику, чтобы извиниться