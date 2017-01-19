20-01-2017, 17:31
В Кыштыме пройдёт рейд, направленный на выявление пьяных за рулём
В Кыштыме пройдёт рейд, направленный на выявление пьяных за рулём20-01-2017, 17:05
В предстоящий понедельник, 23 января, на территории Кыштымского городского округа дорожные полицейские проведут массовую проверку водителей на предмет их опьянения.
Жители микрорайона Нижнего Кыштыма в отдельные дни задыхаются от жуткого зловония
Жители микрорайона Нижнего Кыштыма в отдельные дни задыхаются от жуткого зловония20-01-2017, 16:51
Резкий канализационный запах в начале улицы Интернационала со стороны вокзала особенно чувствуется зимой.
Футболисты Кыштыма приглашают болельщиков на свои снежные матчи
Футболисты Кыштыма приглашают болельщиков на свои снежные матчи20-01-2017, 16:44
Завтра на центральном стадионе физкультурно-спортивного комплекса стартует зимнее первенство Кыштыма по футболу на снегу.
Челябинский областной суд поставил точку в деле об убийстве в Кыштыме, тянувшемся с мая 2014 года
Челябинский областной суд поставил точку в деле об убийстве в Кыштыме, тянувшемся с мая 2014 года20-01-2017, 15:30
Заявление об исчезновении 50-летнего мужчины поступило в полицию Кыштыма в начале июня 2014 года.
Мошенники нагрели пенсионера из Кыштыма на 49 000 рублей
Мошенники нагрели пенсионера из Кыштыма на 49 000 рублей20-01-2017, 14:53
Пенсионер из Кыштыма отдал мошенникам 49 000 рублей в надежде на компенсацию за приобретённый им «неправильный» медицинский прибор.
В Кыштыме сегодня начался судебный процесс над беженцем, который, угрожая пистолетом, пытался обчистить иконную лавку
В Кыштыме сегодня начался судебный процесс над беженцем, который, угрожая пистолетом, пытался обчистить иконную лавку20-01-2017, 13:03
Инцидент произошёл 24 мая в храме Рождества Христова. Мужчина 1984 года рождения ворвался в иконную лавку и, угрожая пневматическим пистолетом, скомандовал продавцу сложить все ювелирные изделия в его сумку. Он никак не ожидал, что женщина сможет дать ему отпор.
В Кыштыме банда чёрных лесорубов получила очень мягкий приговор
В Кыштыме банда чёрных лесорубов получила очень мягкий приговор20-01-2017, 12:57
Они уничтожили в лесничествах Кыштыма, Каслей, Аргаяша и Карабаша деревьев на 40 миллионов рублей. Но отделались более чем скромными сроками лишения свободы. А половина из 14 человек и вовсе попала под амнистию.
В Кыштыме главу округа и её помощников заменят молодые
В Кыштыме главу округа и её помощников заменят молодые20-01-2017, 12:14
Вся следующая неделя в нашем городе будет посвящена студенческой братии.
В Кыштыме владельцы домашних питомцев не торопятся прививать их от бешенства
В Кыштыме владельцы домашних питомцев не торопятся прививать их от бешенства20-01-2017, 11:21
В феврале городская ветеринарная станция проведёт месячник защиты домашних животных от смертельно опасного заболевания – бешенства. Как сказала сайту «КР» ветврач Марина Казакова, хозяева кошек и собак могут привозить своих любимцев на бесплатную вакцинацию.
В Кыштыме водители выезжают с автопарковок с приключениями
В Кыштыме водители выезжают с автопарковок с приключениями20-01-2017, 10:25
Вчера в нашем городе произошло два ДТП, виновниками которых стали водители, выезжающие с парковок.
Жительницы Кыштыма в святки гадали даже на клавиатуре компьютера
Жительницы Кыштыма в святки гадали даже на клавиатуре компьютера19-01-2017, 13:53
В женском клубе «Магия», который работает на базе центральной городской библиотеки, состоялся вечер, посвящённый святкам.
В Кыштыме четыре школы закрылись на карантин
В Кыштыме четыре школы закрылись на карантин
Такое решение было принято сегодня в администрации Кыштымского городского округа на заседании эпидемиологической комиссии.