Вчера, 16:23
Страховые компании Кыштыма начали выдавать электронные версии полисов ОСАГО
Страховые компании Кыштыма начали выдавать электронные версии полисов ОСАГОВчера, 14:56
Теперь застраховать автомобиль можно и через интернет. С 1 января 2017 года каждый желающий может заключить электронный договор с любой страховой компанией, входящей в Российский союз автостраховщиков.
Уроженка Кыштыма отравилась дорогим алкоголем
Уроженка Кыштыма отравилась дорогим алкоголемВчера, 14:10
В Кыштыме в конце 2016 года родные и друзья простились с 30-летней женщиной. Её тело было доставлено на малую родину из Санкт-Петербурга.
В Кыштыме от ёлочного секонд-хенда отказываются даже кони
В Кыштыме от ёлочного секонд-хенда отказываются даже кониВчера, 13:12
Мусорные контейнеры нашего города начинают пополняться отслужившими новогодними деревцами. Оно и понятно – цивилизованно утилизировать ёлку, сосёнку или пихту в Кыштыме невозможно.
В Кыштыме по вине мужчин-водителей в дорожных авариях пострадали три женщины
В Кыштыме по вине мужчин-водителей в дорожных авариях пострадали три женщиныВчера, 12:11
За новогодние праздники на территории Кыштымского городского округа произошло десять ДТП – три человека получили травмы.
В Кыштыме неизвестные разгромили ледовый городок
В Кыштыме неизвестные разгромили ледовый городокВчера, 10:58
Ледовый городок, который традиционно служит украшением микрорайона Нижнего Кыштыма в новогодние праздники, теперь больше похож на «поле боя». Изображения животных и цветок, венчавшие ледяной забор городка, полностью разгромлены.
В Кыштыме задержали женщину с крупной партией наркотиков. Ей грозит до 20 лет лишения свободы
В Кыштыме задержали женщину с крупной партией наркотиков. Ей грозит до 20 лет лишения свободыВчера, 09:33
В минувшую пятницу на улице Республики сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков кыштымской полиции изъяли у жительницы Каслинского района синтетический аналог героина «PVP» в особо крупном размере.
Школьникам Кыштыма погода продлила каникулы
Школьникам Кыштыма погода продлила каникулыВчера, 09:05
Сегодня, 9 января, у кыштымских школьников закончились каникулы и началась третья учебная четверть. Однако морозы внесли в расписание свои коррективы.
В Кыштыме пожар оставил семью без жилья
В Кыштыме пожар оставил семью без жилья4-01-2017, 12:06
В Рождество, 7 января, в семь часов вечера в пожарную часть поступило сообщение о горении жилого дома № 6а на улице Западной. Хозяева – супруги предпенсионного возраста – вовремя выбежали на улицу, но вынести с собой ценные вещи они не успели.
Как россияне будут отдыхать в 2017 году: утверждён календарь праздничных дней
Как россияне будут отдыхать в 2017 году: утверждён календарь праздничных дней4-01-2017, 10:49
Согласно постановлению правительства России, в этом году в период новогодних праздников мы отдыхаем больше недели. Также по три-четыре выходных праздничных дня придётся на февраль, май, июнь и ноябрь.
В Кыштыме в ДТП чаще бьются «Фольксвагены»
В Кыштыме в ДТП чаще бьются «Фольксвагены»3-01-2017, 09:52
Наибольшее количество дорожных аварий в наступившем году пришлось на 2 января. В этот день их было зарегистрировано три.
В Кыштыме в первые новогодние дни подтопило оживлённую дорогу к микрорайону Нижнего Кыштыма
В Кыштыме в первые новогодние дни подтопило оживлённую дорогу к микрорайону Нижнего Кыштыма3-01-2017, 09:45
На улице Интернационала напротив перехода к средней школе № 2 и перекачивающей станции Кыштымводоканала со вчерашнего дня на проезжей части образовалась большая лужа. Здесь установлены предупреждающие знаки, но и без них все водители притормаживают на опасном участке.
Опасный спуск: катание на тюбинге в Кыштыме закончилось переломом позвоночника
Опасный спуск: катание на тюбинге в Кыштыме закончилось переломом позвоночника
В первый день нового года в травматологическое отделение Кыштымской центральной городской больницы доставили 48-летнего отдыхающего санатория «Дальняя Дача». Как пояснил медикам сам пострадавший, он катался на тюбинге, но не смог контролировать спуск и на всей скорости врезался в дерево.