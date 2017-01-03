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Главное

В Кыштыме неизвестные разгромили ледовый городок

Ледовый городок, который традиционно служит украшением микрорайона Нижнего Кыштыма в новогодние праздники, теперь больше похож на «поле боя». Изображения животных и цветок, венчавшие ледяной забор городка, полностью разгромлены.              Как сказал сайту «КР» заместитель генерального директора по общим вопросам Кыштымского медеэлектролитного завода Владимир Сёмин, с таким вандализмом они столкнулись впервые.   – Ледяные фигуры могли бы радовать жителей Нижнего Кыштыма вплоть до весны, пока не растают, а теперь мы вынуждены вывозить отсюда весь лёд, – говорит Владимир Николаевич. – Иллюминацию мы тоже постараемся убрать как можно быстрее, пока и её не раскурочили. Оставим только горки для детей. Самое обидное, что строим такой городок для людей, а теперь приходится от них же его и охранять.   Что касается охраны городка, то круглосуточное дежурство было организован... Читать полностью

Новости

Общество

Страховые компании Кыштыма начали выдавать электронные версии полисов ОСАГО

Теперь застраховать автомобиль можно и через интернет. С 1 января 2017 года каждый желающий может заключить электронный договор с любой страховой компанией, входящей в Российский союз автостраховщиков.

В Кыштыме от ёлочного секонд-хенда отказываются даже кони

Мусорные контейнеры нашего города начинают пополняться отслужившими новогодними деревцами. Оно и понятно – цивилизованно утилизировать ёлку, сосёнку или пихту в Кыштыме невозможно. 

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Медицина

В Кыштыме простуженных немного, а гриппующих и вовсе нет

В нашем городе роста заболеваемости острыми респираторно-вирусными инфекциями не наблюдается.

В городской больнице Кыштыма объявлен карантин

Об этом сегодня на оперативном совещании главе Кыштымского городского округа Людмиле Шеболаевой доложил главный врач центральной городской больницы Владислав Логинов.

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Экономика и бизнес

В Кыштыме в санаторной зоне началось строительство новых домов

В этом году в Кыштыме началось строительство  первой в городе девятиэтажки на улице Свердлова, а на улице Челюскинцев возводится ещё один дом для переселенцев из аварийного жилья. Сейчас  строительные работы разворачиваются и в микрорайоне Дальняя Дача.

В Кыштыме принят бюджет округа на следующий год. Впервые за последнее время он будет бездефицитным

Вчера депутаты Собрания депутатов Кыштымского городского округа проголосовали за бюджет на 2017 год. 

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ЖКХ

В Кыштыме в первые новогодние дни подтопило оживлённую дорогу к микрорайону Нижнего Кыштыма

На улице Интернационала напротив перехода к средней школе № 2 и перекачивающей станции Кыштымводоканала  со вчерашнего дня на проезжей части образовалась большая лужа. Здесь установлены предупреждающие  знаки, но и без них все водители притормаживают на опасном  участке.

В Кыштыме жильцы двухэтажного дома оставили без отопления и себя, и соседей по району

В районе Нефтебазы несколько небольших многоквартирных домов обслуживает дизельная котельная ОАО «Челябкоммунэнерго». Поздним вечером в минувшую пятницу о её остановке просигнализировала автоматика, а потом в диспетчерскую предприятия поступили обращения от жителей с жалобой на остывающие батареи.

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Экология

Рядом с Кыштымом всё-таки построят пункт захоронения радиоактивных отходов третьего и четвёртого класса опасности

В Озерске в информационном центре ФГУП «ПО «Маяк» в преддверии Нового года  прошли  общественные слушания по предварительной оценке воздействия на окружающую среду пункта захоронения низкоактивных  радиоактивных отходов.

В Кыштыме самовольщики, срубившие лесную красавицу, заплатят штраф, в 15 раз превышающий её стоимость

Со следующей недели работники Кыштымского лесничества совместно с полицейскими и коллегами из «Кыштымского леса» будут дежурить в лесных массивах.

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Культура

У жителей Кыштыма есть возможность увидеть звезду телепроекта «Голос»

Участница телепроекта Первого канала «Голос-5» Ольга Абдуллина даст концерт в родном Аргаяше.

В Кыштыме старинные предметы коллекционеры находят среди ржавого железа

В октябре в «Кыштымском рабочем»  в материале «Экспонаты из печки» рассказывалось об увлечении  старинной утварью Матвея Максимовских из посёлка Слюдорудник. В основе его коллекции – бытовая утварь прошлых веков.

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Политика

Будущие политики родом из Кыштыма предлагают интересные идеи

Набор кандидатов в Молодёжную палату при Собрании депутатов Кыштымского городского округа нашего города продлён до конца января.

Молодёжь Кыштыма приглашают разрабатывать для себя законы

При Собрании депутатов Кыштымского городского округа формируется молодёжная палата из 21 человека.

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Спорт

В Кыштыме любителям экстрима предложат арбалет, лук и копьё

Как уже сообщалось на сайте «КР», в городском парке имени А. С. Пушкина первой ласточкой возрождения сферы досуга и отдыха станет открытие ООО «Активный отдых» пейнтбольного центра.

Челябинск готов к проведению чемпионата России по фигурному катанию

Об этом сегодня губернатору Челябинской области Борису Дубровскому доложили его заместитель Вадим Евдокимов и глава Челябинска Евгений Тефтелев. Соревнования будут проходить в ледовой арене «Трактор» с 20 по 25 декабря.

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Происшествия

Уроженка Кыштыма отравилась дорогим алкоголем

В Кыштыме в конце 2016 года родные и друзья простились  с 30-летней женщиной. Её тело было доставлено на малую родину из Санкт-Петербурга.

В Кыштыме задержали женщину с крупной партией наркотиков. Ей грозит до 20 лет лишения свободы

В минувшую пятницу на улице Республики сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков кыштымской полиции изъяли у жительницы Каслинского района синтетический аналог героина «PVP» в особо крупном размере.

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Образование

Школьникам Кыштыма погода продлила каникулы

Сегодня, 9 января, у кыштымских школьников закончились каникулы и началась третья учебная четверть. Однако морозы внесли в расписание свои коррективы.

Челябинский бизнесмен подарил школьникам Кыштыма лыжные комплекты

Бизнесмен из Челябинска Владислав Ледянкин подарил школьникам посёлка Слюдорудник 15 новеньких лыжных комплектов. В них вошли ботинки, лыжи и палки.

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Даты

Как россияне будут отдыхать в 2017 году: утверждён календарь праздничных дней

Согласно постановлению правительства России, в этом году в период новогодних праздников мы отдыхаем больше недели. Также по три-четыре выходных праздничных дня придётся на февраль, май, июнь и ноябрь.

В Кыштыме полицейские изъяли из незаконного оборота настойку боярышника

В Кыштыме подведены итоги оперативно-профилактического мероприятия «Алкоголь», в рамках которого полицейские изъяли из незаконного оборота в общей сложности 98 литров спиртосодержащей продукции.

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ГИБДД информирует

В Кыштыме по вине мужчин-водителей в дорожных авариях пострадали три женщины

За новогодние праздники на территории Кыштымского городского округа произошло десять ДТП – три человека получили травмы.

В Кыштыме в ДТП чаще бьются «Фольксвагены»

Наибольшее количество дорожных аварий в наступившем году пришлось на 2 января. В этот день их было зарегистрировано три.

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