27-01-2017, 17:27

В Кыштыме спортсмены-любители пробегут символические 2017 метров на «Лыжне России»

В Кыштыме спортсмены-любители пробегут символические 2017 метров на «Лыжне России»

Как уже сообщалось на сайте «КР», в этом году самый массовый лыжный забег страны пройдёт 12 февраля и в нашем городе. В управлении по физической культуре, спорту и туризму уже утвердили соответствующее положение.

27-01-2017, 16:49

В Кыштыме работники уголовного розыска раскрыли кражу, совершённую студентом медколледжа

В Кыштыме работники уголовного розыска раскрыли кражу, совершённую студентом медколледжа

Вчера работники уголовного розыска полиции раскрыли кражу сотового телефона, которая ещё в декабре прошлого года была совершена в одной из комнат общежития кыштымского филиала Миасского медицинского колледжа.

27-01-2017, 16:39

Пешком из Аргаяша в Кыштым ушла пожилая женщина, отставшая от автобуса

Пешком из Аргаяша в Кыштым ушла пожилая женщина, отставшая от автобуса

Утром 27 января пожилая жительница Кыштыма планировала вернуться домой из Челябинска. Она купила билет на автобус по маршруту «Челябинск-Аргаяш-Кыштым - Верхний Уфалей».

27-01-2017, 16:26

Кыштымская колония № 10 заняла лидирующие позиции в ГУФСИН Челябинской области

Кыштымская колония № 10 заняла лидирующие позиции в ГУФСИН Челябинской области

Вчера в Главном управлении федеральной службы исполнения наказаний России по Челябинской области состоялось расширенное заседание коллегии. Были подведены итоги оперативно-служебной, производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности за 2016 год.

27-01-2017, 16:24

Перед домом новобрачных в Кыштыме разобьют необычную клумбу

Перед домом новобрачных в Кыштыме разобьют необычную клумбу

Этим летом на газоне у кыштымского отдела ЗАГС расцветёт ромашковое сердце.

27-01-2017, 16:00

Несовершеннолетний убийца из Кыштыма проведёт пять лет в воспитательной колонии

Несовершеннолетний убийца из Кыштыма проведёт пять лет в воспитательной колонии

В январе прошлого года из общежития в доме № 183 по улице Юлии Ичёвой в травматологическое отделение городской больницы доставили 58-летнего жителя Кыштыма, у которого была диагностирована закрытая черепно-мозговая травма.

27-01-2017, 13:57

Каждый десятый пенсионер готов довольствоваться нынешним размером их пенсий

Каждый десятый пенсионер готов довольствоваться нынешним размером их пенсий

Около 76,8 процента россиян считают приемлемой пенсию в размере от 5 до 30 тысяч рублей. Об этом свидетельствует опрос, проведённый Российским государственным социальным университетом.

27-01-2017, 12:19

Студентов Кыштыма и Озёрска ждут сюрпризы в горнолыжном центре на Егозе

Студентов Кыштыма и Озёрска ждут сюрпризы в горнолыжном центре на Егозе

В предстоящие выходные 28 и 29 января горнолыжный центр «Егоза» в Кыштыме подготовил в честь минувшего праздника российского студенчества приятный сюрприз.

27-01-2017, 11:17

В Кыштыме жильцам одной из многоэтажек не выставляют счета на оплату электроэнергии

В Кыштыме жильцам одной из многоэтажек не выставляют счета на оплату электроэнергии

Вчера вечером в редакции газеты «Кыштымский рабочий» состоялась ежемесячная горячая линия с главой Кыштымского округа Людмилой Шеболаевой. В числе других к ней поступило три обращения от жильцов дома №100 на улице Красной Звезды.

27-01-2017, 09:43

День рассеянных водителей – в Кыштыме по этой причине произошло сразу три ДТП

День рассеянных водителей – в Кыштыме по этой причине произошло сразу три ДТП

Вчера около девяти часов утра житель Озёрска следовал на автомобиле «Богдан» по улице Челюскинцев в сторону колонии.

26-01-2017, 16:12

В Кыштыме предприниматель Валерий Недосеков завуалировал свой магазин под экспресс-кафе, чтобы торговать пивом круглосуточно

В Кыштыме предприниматель Валерий Недосеков завуалировал свой магазин под экспресс-кафе, чтобы торговать пивом круглосуточно

Только за прошлый год он привлекался сотрудниками кыштымской полиции к административной ответственности одиннадцать раз. Общая сумма штрафов за реализацию алкоголя в ночное время перевалила за 100 тысяч рублей.

26-01-2017, 15:59

Кыштым рвут на кластеры