27-01-2017, 17:27
В Кыштыме спортсмены-любители пробегут символические 2017 метров на «Лыжне России»
В Кыштыме спортсмены-любители пробегут символические 2017 метров на «Лыжне России»27-01-2017, 16:49
Как уже сообщалось на сайте «КР», в этом году самый массовый лыжный забег страны пройдёт 12 февраля и в нашем городе. В управлении по физической культуре, спорту и туризму уже утвердили соответствующее положение.
В Кыштыме работники уголовного розыска раскрыли кражу, совершённую студентом медколледжа
В Кыштыме работники уголовного розыска раскрыли кражу, совершённую студентом медколледжа27-01-2017, 16:39
Вчера работники уголовного розыска полиции раскрыли кражу сотового телефона, которая ещё в декабре прошлого года была совершена в одной из комнат общежития кыштымского филиала Миасского медицинского колледжа.
Пешком из Аргаяша в Кыштым ушла пожилая женщина, отставшая от автобуса
Пешком из Аргаяша в Кыштым ушла пожилая женщина, отставшая от автобуса27-01-2017, 16:26
Утром 27 января пожилая жительница Кыштыма планировала вернуться домой из Челябинска. Она купила билет на автобус по маршруту «Челябинск-Аргаяш-Кыштым - Верхний Уфалей».
Кыштымская колония № 10 заняла лидирующие позиции в ГУФСИН Челябинской области
Кыштымская колония № 10 заняла лидирующие позиции в ГУФСИН Челябинской области27-01-2017, 16:24
Вчера в Главном управлении федеральной службы исполнения наказаний России по Челябинской области состоялось расширенное заседание коллегии. Были подведены итоги оперативно-служебной, производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности за 2016 год.
Перед домом новобрачных в Кыштыме разобьют необычную клумбу
Перед домом новобрачных в Кыштыме разобьют необычную клумбу27-01-2017, 16:00
Этим летом на газоне у кыштымского отдела ЗАГС расцветёт ромашковое сердце.
Несовершеннолетний убийца из Кыштыма проведёт пять лет в воспитательной колонии
Несовершеннолетний убийца из Кыштыма проведёт пять лет в воспитательной колонии27-01-2017, 13:57
В январе прошлого года из общежития в доме № 183 по улице Юлии Ичёвой в травматологическое отделение городской больницы доставили 58-летнего жителя Кыштыма, у которого была диагностирована закрытая черепно-мозговая травма.
Каждый десятый пенсионер готов довольствоваться нынешним размером их пенсий
Каждый десятый пенсионер готов довольствоваться нынешним размером их пенсий27-01-2017, 12:19
Около 76,8 процента россиян считают приемлемой пенсию в размере от 5 до 30 тысяч рублей. Об этом свидетельствует опрос, проведённый Российским государственным социальным университетом.
Студентов Кыштыма и Озёрска ждут сюрпризы в горнолыжном центре на Егозе
Студентов Кыштыма и Озёрска ждут сюрпризы в горнолыжном центре на Егозе27-01-2017, 11:17
В предстоящие выходные 28 и 29 января горнолыжный центр «Егоза» в Кыштыме подготовил в честь минувшего праздника российского студенчества приятный сюрприз.
В Кыштыме жильцам одной из многоэтажек не выставляют счета на оплату электроэнергии
В Кыштыме жильцам одной из многоэтажек не выставляют счета на оплату электроэнергии27-01-2017, 09:43
Вчера вечером в редакции газеты «Кыштымский рабочий» состоялась ежемесячная горячая линия с главой Кыштымского округа Людмилой Шеболаевой. В числе других к ней поступило три обращения от жильцов дома №100 на улице Красной Звезды.
День рассеянных водителей – в Кыштыме по этой причине произошло сразу три ДТП
День рассеянных водителей – в Кыштыме по этой причине произошло сразу три ДТП26-01-2017, 16:12
Вчера около девяти часов утра житель Озёрска следовал на автомобиле «Богдан» по улице Челюскинцев в сторону колонии.
В Кыштыме предприниматель Валерий Недосеков завуалировал свой магазин под экспресс-кафе, чтобы торговать пивом круглосуточно
В Кыштыме предприниматель Валерий Недосеков завуалировал свой магазин под экспресс-кафе, чтобы торговать пивом круглосуточно26-01-2017, 15:59
Только за прошлый год он привлекался сотрудниками кыштымской полиции к административной ответственности одиннадцать раз. Общая сумма штрафов за реализацию алкоголя в ночное время перевалила за 100 тысяч рублей.
Кыштым рвут на кластеры
Кыштым рвут на кластеры
Вице-губернатор Челябинской области Руслан Гаттаров побывал в Южноуральске на заводе «Кристалл» в рамках подготовки к созданию нового кластера по выпуску высокотехнологичных элементов и материалов для электроники.