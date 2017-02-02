Вчера, 17:01

В Кыштыме в микрорайоне Каолиновый начала свою работу новая штрафстоянка

В Кыштыме в микрорайоне Каолиновый начала свою работу новая штрафстоянка

Предыдущая стоянка для хранения изъятых сотрудниками ГИБДД автомобилей располагалась в микрорайоне Нижнего Кыштыма. Из-за нарушений оно было закрыто в октябре прошлого года.

Вчера, 16:55

Дорожный надзор Кыштыма оштрафовал министерство дорожного хозяйства Челябинской области и объекты министерства обороны России

Дорожный надзор Кыштыма оштрафовал министерство дорожного хозяйства Челябинской области и объекты министерства обороны России

Государственный инспектор дорожного надзора ГИБДД Кыштыма 13 июля прошлого года признал министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области виновным в неудовлетворительном содержании отдельных участков трассы Миасс-Карабаш-Кыштым и наложил на него административный штраф в размере 300 000 рублей.

Вчера, 16:46

В Кыштыме коллекторы портят имущество должников и продолжают чинить угрозы

В Кыштыме коллекторы портят имущество должников и продолжают чинить угрозы

Как сообщалось вчера на нашем сайте, в полицию поступила жалоба от жительницы Кыштыма на действия коллекторов. Сегодня подобное заявление подала ещё одна жительница нашего города. По её словам, неизвестные звонят с угрозами каждый день.

Вчера, 16:30

Казачата из Кыштыма могут войти в сборную Челябинской области по рукопашному бою

Казачата из Кыштыма могут войти в сборную Челябинской области по рукопашному бою

Воспитанники кыштымского казачьего военно-патриотического клуба «Атаман» привезли одну золотую, четыре серебряных и три бронзовых медалей с первенства Челябинской области по рукопашному бою.

Вчера, 15:30

В Кыштыме сократилась смертность от кардиологических заболеваний, но возросла – от ВИЧ-инфекции и цирроза печени

В Кыштыме сократилась смертность от кардиологических заболеваний, но возросла – от ВИЧ-инфекции и цирроза печени

По данным Кыштымской центральной городской больницы, в прошлом году от сердечно-сосудистых заболеваний умерло 395 человек, тогда как в 2015-м – 437.

Вчера, 14:35

В Кыштыме открылась выставка музыкальных инструментов, история которых уходит своими корнями в эпоху неолита

В Кыштыме открылась выставка музыкальных инструментов, история которых уходит своими корнями в эпоху неолита

Выставка в центральной городской библиотеке имени Б. Е. Швейкина получила название «Курай собирает друзей». В отделе краеведческих материалов, где развёрнута экспозиция, все желающие смогут подержать в руках национальные татаро-башкирские инструменты курай и кубыз.

Вчера, 12:17

В Кыштыме девочка-подросток пыталась отравиться таблетками, которые не продают даже по рецептам

В Кыштыме девочка-подросток пыталась отравиться таблетками, которые не продают даже по рецептам

Сегодня около двух часов ночи на пульт скорой помощи позвонила жительница Кыштыма – дочь отравилась таблетками. Бригада «скорой» тут же выехала по указанному адресу.

Вчера, 12:17

Поручение губернатора Бориса Дубровского по устройству детей-сирот в семьи подкреплено реальными мерами поддержки

Поручение губернатора Бориса Дубровского по устройству детей-сирот в семьи подкреплено реальными мерами поддержки

Новый раздел на официальном сайте губернатора Челябинской области создан специально для будущих родителей приёмных детей. В нашем регионе наметилась положительная тенденция преодоления социального сиротства.

Вчера, 12:02

Жителей Кыштыма ждёт встреча с фотографом-путешественником

Жителей Кыштыма ждёт встреча с фотографом-путешественником

Завтра в 13 часов в центральной городской библиотеке имени Бориса Швейкина фотохудожник из Челябинска, неоднократный победитель международных фотоконкурсов Сергей Коляскин проведёт творческую встречу с жителями нашего города.

Вчера, 11:09

В Кыштыме челябинский водитель проявил вежливость, а взамен получил повреждения машины

В Кыштыме челябинский водитель проявил вежливость, а взамен получил повреждения машины

В районе абразивного завода у дома № 1 на улице Станционной столкнулись японский самопогрузчик и отечественный легковой автомобиль.

Вчера, 10:47

В Кыштыме у школьников узнают, почему молодёжь уезжает из родного города

В Кыштыме у школьников узнают, почему молодёжь уезжает из родного города

С предстоящего понедельника в Челябинской области стартует новый образовательный проект «Малые города – большие возможности». Кыштым вошёл в пятёрку городов наряду с Чебаркулём, Коркино, Каслями и Южноуральском, где этот проект будет запущен в пилотном режиме.

2-02-2017, 17:28

На публичных слушаниях в Кыштыме по строительству семиэтажки решение не принято