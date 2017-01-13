Сегодня, 15:36
В Кыштыме пройдёт первый в этом году День донора
В Кыштыме пройдёт первый в этом году День донораСегодня, 13:48
В предстоящий понедельник, 23 января, в здании службы скорой помощи Кыштымской центральной городской больницы пройдёт День донора. Сдать кровь можно с 10 до 13 часов. При себе необходимо иметь паспорт и карту флюорографического обследования.
Всё смешалось: кони, люди… 15 января в Кыштыме. Правда, оружейных залпов не было
Всё смешалось: кони, люди… 15 января в Кыштыме. Правда, оружейных залпов не былоСегодня, 12:36
В минувшее воскресенье воспитанники объединения «Юные коневоды» и клуб средневекового фехтования «Сокол» пригласили жителей и гостей Кыштыма на необычное шоу «Кони сквозь века».
В Кыштыме завершается судебный процесс, аналогов которому не было за всю историю городского суда. Только на оглашение приговора уйдёт три дня
В Кыштыме завершается судебный процесс, аналогов которому не было за всю историю городского суда. Только на оглашение приговора уйдёт три дняСегодня, 12:26
Речь – о так называемой банде «чёрных лесорубов». На скамье подсудимых – 14 фигурантов громкого уголовного дела.
Завершение строительства крытого катка в Кыштыме не сдвинулось с мёртвой точки. Даже после письма президенту РФ
Завершение строительства крытого катка в Кыштыме не сдвинулось с мёртвой точки. Даже после письма президенту РФСегодня, 11:57
Судьба крытого катка на 270 зрительских мест, корпус которого возведён кыштымскими предпринимателями Андреем Перевощиковым и Дмитрием Трошиным напротив проходной радиозавода, волнует не только жителей нашего города, но и хоккеистов Озёрска.
В Кыштыме больше всего заболевших ОРВИ – в вечерней школе
В Кыштыме больше всего заболевших ОРВИ – в вечерней школеСегодня, 11:43
Но это если сравнивать ситуацию по заболеваемости только в учреждениях образования.
В Кыштыме осудили мужчину, который пытался убить свою возлюбленную
В Кыштыме осудили мужчину, который пытался убить свою возлюбленнуюСегодня, 11:02
В Кыштымском городском суде вынесен обвинительный приговор жителю нашего города Александру Соколову 1988 года рождения. Он обвинялся в покушении на убийство своей сожительницы.
Юные артисты из Кыштыма устроили на сцене настоящий переполох
Юные артисты из Кыштыма устроили на сцене настоящий переполох13-01-2017, 16:13
Коллектив клуба организаторов досуга «Конфетти», созданный на базе Дома детского творчества, занял второе место в областном фестивале-конкурсе «Новогодний переполох».
Житель Кыштыма путешествует по окрестностям города с пелёнок
Житель Кыштыма путешествует по окрестностям города с пелёнок13-01-2017, 15:37
Только что стали известны итоги интернет-конкурса «Путешествуем по Кыштыму».
Жюри определило четырёх победителей, разместивших на своих страницах ВКонтакте самые интересные истории и фотографии.
В Екатеринбурге состоится странное мероприятие, посвящённое Алёшеньке из Кыштыма
В Екатеринбурге состоится странное мероприятие, посвящённое Алёшеньке из Кыштыма13-01-2017, 14:50
Уральский уфолог Алексей Мартин предложил всем заинтересованным лицам собраться 23 января в одном из кафе Екатеринбурга на бал-конференцию в честь найденного в Кыштыме гуманоида Алёшеньки.
Малый бизнес Кыштыма пережил 190 проверок
Малый бизнес Кыштыма пережил 190 проверок13-01-2017, 14:09
В прошлом году в Кыштыме различные контролирующие организации провели 185 плановых проверок субъектов малого предпринимательства.
В Кыштыме расследуются три уголовных дела по факту угроз от коллекторов
В Кыштыме расследуются три уголовных дела по факту угроз от коллекторов13-01-2017, 13:54
В прошлом году в Кыштыме возбуждено три уголовных дела в отношении коллекторов. Об этом сайту «КР» сообщил прокурор города Дмитрий Хиноверов.
В окрестностях Кыштыма сноуборд превратили в конеборд
В окрестностях Кыштыма сноуборд превратили в конеборд
В спортивно-туристическом центре «Провинция» в минувшие выходные был изобретён новый вид спорта – конеборд.