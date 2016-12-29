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В начале декабря в ДК Металлургов проходил благотворительный марафон «Тёплые сердца». Все вырученные средства будут распределены между четырьмя кыштымскими семьями, в которых воспитываются дети с ограниченными возможностями здоровья. В рамках марафона рассказывалось о Серёже Смолине, Иване Казакове, Лёве и Сёме. Все они нуждаются в дорогостоящем лечении и неотложной помощи. Кому-то нужен вертикализатор, кому-то – реабилитация в специализированных платных центрах. У Лёвы – органическое поражение головного мозга, наступившее после инсульта, и другие сопутствующие заболевания. Сёмочке всего два года и 10 месяцев, у него диагноз – детский церебральный паралич. У Серёжи и Вани тоже ДЦП. Как сказала сайту «КР» начальник управления по работе с общественными организациями и молодёжью Марина Трегубова, работники ... Читать полностью