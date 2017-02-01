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Главное

Челябинская область лидирует в УрФО по объёму федеральных субсидий на поддержку малого и среднего предпринимательства

Это стало возможным, в том числе, благодаря проводимой по инициативе губернатора Бориса Дубровского перезагрузке системы поддержки бизнеса. Правительство РФ в рамках госпрограммы «Экономическое развитие и инновационная экономика» распределило между 82 субъектами Федерации субсидии в размере 7,5 миллиарда рублей. Южному Уралу выделено 182,3 миллиона  рублей. Среди регионов России Южный Урал стал шестым по объёму выделенных средств и первым в УрФО.                                          По словам Бориса Дубровского, малый бизнес – это именно те производства, которые сейчас нужно поддерживать: «Они инвестируют в развитие, создают рабочие места, из года в год наращивают объёмы. Они не избалованы вниманием властей, но именно они – наша точка роста»... Читать полностью

Новости

Общество

Опасный металлический мостик на Нижнем Кыштыме заменят бетонной плитой

Поручение обследовать пешеходный мост через ручей, вытекающий из озера Выпущенное, что за второй школой, глава Кыштымского городского округа дала управлению городского хозяйства после публикации в газете «Кыштымский рабочий» 21 января материала «Смердящее озеро».

На городском пруду в Кыштыме развернётся ледовое побоище

В День защитника Отечества, 23 февраля, Верхне-Кыштымский пруд возле станции туристов «Странник» на один день станет Чудским озером. Здесь пройдёт историческая реконструкция Ледового побоища, которую готовят воспитанники секции средневекового фехтования «Сокол».

Все публикации рубрики «Общество»

Медицина

Пациентке из Кыштыма сделали операцию на сердце с помощью глубокой заморозки

В течение года 63-летняя Галина Малёва страдала от сердечной аритмии. В январе она получила направление  в федеральный кардиологический центр в Челябинске.

В Кыштыме опытный стоматолог Андрей Левченко удалил ребёнку здоровый зуб, а вечером сам приехал домой к мальчику, чтобы извиниться

Вчера мама кыштымского четвероклассника Ирина Пацюкевич рассказала в социальной группе «Мы из Кыштыма» о последствиях обращения к этому стоматологу со своим сыном.

Все публикации рубрики «Медицина»

Экономика и бизнес

Челябинская область лидирует в УрФО по объёму федеральных субсидий на поддержку малого и среднего предпринимательства

Это стало возможным, в том числе, благодаря проводимой по инициативе губернатора Бориса Дубровского перезагрузке системы поддержки бизнеса. Правительство РФ в рамках госпрограммы «Экономическое развитие и инновационная экономика» распределило между 82 субъектами Федерации субсидии в размере 7,5 миллиарда рублей. Южному Уралу выделено 182,3 миллиона  рублей.

В Кыштыме там, где раньше стояли чаны с квашеной капустой «Славянка» выпускает современную мебель

Мебельная фабрика «Славянка» в эти дни отмечает 10-летие со дня регистрации предприятия. Здание на улице Ленина, в котором в далёком прошлом находились огромные чаны для закваски капусты, соучредители предприятия Евгений Смирнов и Сергей Семендяев превратили в современный цех по выпуску корпусной мебели и оборудовали здесь выставочный зал.

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ЖКХ

В Кыштыме жильцам одной из многоэтажек не выставляют счета на оплату электроэнергии

Вчера вечером в редакции газеты «Кыштымский рабочий» состоялась ежемесячная горячая линия с главой Кыштымского округа Людмилой Шеболаевой. В числе других к ней поступило три обращения от жильцов дома №100 на улице Красной Звезды.

В Кыштыме после газификации домов жители частного сектора занялись ещё и проблемой электроснабжения

В Кыштыме товарищество собственников жилья «Газэкс» – единственное в своем роде, и  создано оно в частном секторе.

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Экология

Борис Дубровский распорядился подключиться к Году экологии всем ведомствам

Сегодня на аппаратном совещании с заместителями и министрами губернатор Борис Дубровский поручил сформировать план мероприятий по реализации Года экологии.

В Кыштыме рыбоводы терпят миллионные убытки в озере Большие Ирдяги из-за добытчиков мотыля

Как сообщил сегодня сайту «КР» генеральный директор Кыштымского рыбохозяйства Александр Новиков, браконьеры практически опустошили всю акваторию Больших Ирдягов. Рыбоводы наблюдают здесь массовую гибель карпа, пеляди, карася, сига и щуки.

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Культура

В юбилейном праздничном шествии в Кыштыме краеведы готовятся пройти своей колонной

Год назад на базе отдела краеведческих материалов центральной городской библиотеки  был организован клуб «Тихое зимовье». Своим девизом краеведы выбрали слова академика Дмитрия Сергеевича Лихачёва: «Любовь к родному краю – основа духовной культуры».

В выходные в Кыштыме танцевали танго

Кыштым  облюбовали поклонники аргентинского танго из Озёрска, Снежинска и Челябинска. Уже не первый раз они собираются в гостиничном комплексе «Рассвет» на танцевальные уик-энды.

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Политика

В Кыштыме сменилась власть: должности главы и её помощников заняли молодые кыштымцы

  Сегодня некоторые новоиспечённые заместители главы, а также начальники отделов и управлений начали рабочий день аж в семь утра. В строгих костюмах, они уверенной походкой обошли все этажи здания администрации, изучая таблички на кабинетах.

Русская медная компания готова изменить Кыштым к лучшему

Только что в актовом зале администрации Кыштымского городского округа представители Русской медной компании презентовали идеи социальных проектов, которые уже в этом году могут быть реализованы в нашем городе.

Все публикации рубрики «Политика»

Спорт

Ещё одна школьница из Кыштыма стала обладательницей золотого знака ГТО

Ученица 11 класса первой школы Юлия Бызгу по решению министра спорта России Павла Колобкова получит свой второй значок ГТО – на этот раз золотой.

В Кыштыме радиозаводчане одержали первую победу в рамках спартакиады трудящихся

Вчера в физкультурно-спортивном комплексе стартовала ежегодная спартакиада трудящихся Кыштымского городского округа. Как и в прошлом году, в ней участвуют девять команд, сформированных на предприятиях и в организациях.

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Происшествия

Мошенники нагрели строительную компанию из Кыштыма на крупную сумму

В полицию с заявлением о мошенничестве обратился владелец одной из строительных компаний нашего города. На прошлой неделе на служебный телефон кыштымского предприятия позвонил мужчина и представился работником торгового дома «Соболь».

В Кыштыме коллекторы из- за долга в две тысячи рублей испохабили ворота одного из частных домов

В полицию с жалобой на действия коллекторов обратилась 27-летняя жительница нашего города. Как пояснила сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова, в августе прошлого года женщина оформила займ в размере 15 тысяч рублей в одной из микрофинансовых организаций.

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Образование

Экскурсии по Кыштыму для иностранцев и любителей мистики разработает молодёжная группа

Центр развития туризма Кыштымского городского округа объявляет набор в молодёжную группу. Объединившихся в ней старшеклассников и студентов научат составлять туры и экскурсии, интересно рассказывать о самых привлекательных местах нашего города и его окрестностей.

Со следующей недели в школах Кыштыма начнётся электронный приём будущих первоклассников

С 1 февраля подать заявление на зачисление будущего первоклассника в школу можно, не выходя из дома.

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Даты

Сразу два человека, жизнь которых связана с Кыштымом, получат в день рождения Челябинской области народную премию

Фонд Олега Митяева 15 января 2017 года в тринадцатый раз вручит статуэтки в виде кентавра работы Эрнста Неизвестного южноуральцам, прославившим малую родину своими делами

Как россияне будут отдыхать в 2017 году: утверждён календарь праздничных дней

Согласно постановлению правительства России, в этом году в период новогодних праздников мы отдыхаем больше недели. Также по три-четыре выходных праздничных дня придётся на февраль, май, июнь и ноябрь.

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ГИБДД информирует

На трассе под Кыштымом водитель, пересекая Косой мост, улетел в кювет

На автодороге между Кыштымом и Карабашом столкнулись две иномарки.

В Кыштыме на узкой дороге не смогли разъехаться грузовик и легковушка

Вчера около 19 часов на пересечении улиц Коммунаров и Широкова в микрорайоне острова столкнулись легковой и грузовой автомобили.

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