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Главное

Поручение губернатора Бориса Дубровского по устройству детей-сирот в семьи подкреплено реальными мерами поддержки

Новый раздел на официальном сайте губернатора Челябинской области создан специально для будущих родителей приёмных детей. В нашем регионе наметилась положительная тенденция преодоления социального сиротства. С 2014 по 2016 годы региональный банк данных сирот сократился на 34 процента. На сегодня на Южном Урале насчитывается 2685 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.                                           По решению главы региона начиная с 2016 года в регионе впервые введены три дополнительные меры поддержки семей, которые берут на воспитание детей старше 10 лет, детей-инвалидов, а также братьев и сестёр.   «Первая мера – это единовременная выплата в размере 100 тысяч рублей, – пояснила министр социальных отношений Татьяна Никитина, &n... Читать полностью

Новости

Общество

Поручение губернатора Бориса Дубровского по устройству детей-сирот в семьи подкреплено реальными мерами поддержки

Новый раздел на официальном сайте губернатора Челябинской области создан специально для будущих родителей приёмных детей. В нашем регионе наметилась положительная тенденция преодоления социального сиротства.

На публичных слушаниях в Кыштыме по строительству семиэтажки решение не принято

В администрации Кыштымского округа сегодня во второй половине дня прошли публичные слушания по строительству на улице Ленина 7-этажного дома.

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Медицина

В Кыштыме сократилась смертность от кардиологических заболеваний, но возросла – от ВИЧ-инфекции и цирроза печени

По данным Кыштымской центральной городской больницы, в прошлом году от сердечно-сосудистых заболеваний умерло 395 человек, тогда как в 2015-м – 437.

В Кыштыме началось служебное расследование в отношении стоматолога, удалившего ребёнку здоровый зуб

Руководство Кыштымской центральной городской больницы отреагировало на инцидент, связанный с удалением десятилетнему мальчику здорового зуба.

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Экономика и бизнес

Житель Озёрска, погрязший в долгах перед банками, решил через суд объявить себя банкротом

В июле 2016 года 25-летний  безработный из Озёрска обратился в  Арбитражный суд с заявлением о признании его банкротом ещё в середине июля 2016 года.

Челябинская область лидирует в УрФО по объёму федеральных субсидий на поддержку малого и среднего предпринимательства

Это стало возможным, в том числе, благодаря проводимой по инициативе губернатора Бориса Дубровского перезагрузке системы поддержки бизнеса. Правительство РФ в рамках госпрограммы «Экономическое развитие и инновационная экономика» распределило между 82 субъектами Федерации субсидии в размере 7,5 миллиарда рублей. Южному Уралу выделено 182,3 миллиона  рублей.

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ЖКХ

В Кыштыме жильцам одной из многоэтажек не выставляют счета на оплату электроэнергии

Вчера вечером в редакции газеты «Кыштымский рабочий» состоялась ежемесячная горячая линия с главой Кыштымского округа Людмилой Шеболаевой. В числе других к ней поступило три обращения от жильцов дома №100 на улице Красной Звезды.

В Кыштыме после газификации домов жители частного сектора занялись ещё и проблемой электроснабжения

В Кыштыме товарищество собственников жилья «Газэкс» – единственное в своем роде, и  создано оно в частном секторе.

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Экология

Борис Дубровский распорядился подключиться к Году экологии всем ведомствам

Сегодня на аппаратном совещании с заместителями и министрами губернатор Борис Дубровский поручил сформировать план мероприятий по реализации Года экологии.

В Кыштыме рыбоводы терпят миллионные убытки в озере Большие Ирдяги из-за добытчиков мотыля

Как сообщил сегодня сайту «КР» генеральный директор Кыштымского рыбохозяйства Александр Новиков, браконьеры практически опустошили всю акваторию Больших Ирдягов. Рыбоводы наблюдают здесь массовую гибель карпа, пеляди, карася, сига и щуки.

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Культура

В Кыштыме открылась выставка музыкальных инструментов, история которых уходит своими корнями в эпоху неолита

Выставка в центральной городской библиотеке имени  Б. Е. Швейкина получила название   «Курай собирает друзей». В отделе краеведческих материалов, где развёрнута экспозиция, все желающие  смогут подержать в руках национальные татаро-башкирские инструменты курай и кубыз.

Жителей Кыштыма ждёт встреча с фотографом-путешественником

Завтра в 13 часов в центральной городской библиотеке имени Бориса Швейкина фотохудожник из Челябинска, неоднократный победитель международных фотоконкурсов  Сергей Коляскин проведёт творческую встречу с жителями нашего города.

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Политика

В Кыштыме сменилась власть: должности главы и её помощников заняли молодые кыштымцы

  Сегодня некоторые новоиспечённые заместители главы, а также начальники отделов и управлений начали рабочий день аж в семь утра. В строгих костюмах, они уверенной походкой обошли все этажи здания администрации, изучая таблички на кабинетах.

Русская медная компания готова изменить Кыштым к лучшему

Только что в актовом зале администрации Кыштымского городского округа представители Русской медной компании презентовали идеи социальных проектов, которые уже в этом году могут быть реализованы в нашем городе.

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Спорт

Казачата из Кыштыма могут войти в сборную Челябинской области по рукопашному бою

Воспитанники кыштымского казачьего военно-патриотического клуба «Атаман» привезли одну золотую, четыре серебряных и три бронзовых медалей с первенства Челябинской области по рукопашному бою.

Каратисты из Кыштыма начали этот год со спортивных побед

Воспитанники детско-юношеской спортивной школы единоборств «Инхело» привезли сразу девять медалей из города Шадринска Курганской области.

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Происшествия

В Кыштыме коллекторы портят имущество должников и продолжают чинить угрозы

Как сообщалось вчера на нашем сайте, в полицию поступила жалоба от жительницы Кыштыма на действия коллекторов. Сегодня подобное заявление подала ещё одна жительница нашего города. По её словам, неизвестные звонят с угрозами каждый день.

В Кыштыме девочка-подросток пыталась отравиться таблетками, которые не продают даже по рецептам

Сегодня около двух часов ночи на пульт скорой помощи позвонила жительница Кыштыма – дочь отравилась таблетками. Бригада «скорой» тут же выехала по указанному адресу.

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Образование

В Кыштыме у школьников узнают, почему молодёжь уезжает из родного города

С предстоящего понедельника в Челябинской области стартует новый образовательный проект «Малые города – большие возможности». Кыштым вошёл в пятёрку городов наряду с Чебаркулём, Коркино, Каслями и Южноуральском, где этот проект будет запущен в пилотном режиме.

Экскурсии по Кыштыму для иностранцев и любителей мистики разработает молодёжная группа

Центр развития туризма Кыштымского городского округа объявляет набор в молодёжную группу. Объединившихся в ней старшеклассников и студентов научат составлять туры и экскурсии, интересно рассказывать о самых привлекательных местах нашего города и его окрестностей.

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Даты

Сразу два человека, жизнь которых связана с Кыштымом, получат в день рождения Челябинской области народную премию

Фонд Олега Митяева 15 января 2017 года в тринадцатый раз вручит статуэтки в виде кентавра работы Эрнста Неизвестного южноуральцам, прославившим малую родину своими делами

Как россияне будут отдыхать в 2017 году: утверждён календарь праздничных дней

Согласно постановлению правительства России, в этом году в период новогодних праздников мы отдыхаем больше недели. Также по три-четыре выходных праздничных дня придётся на февраль, май, июнь и ноябрь.

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ГИБДД информирует

В Кыштыме в микрорайоне Каолиновый начала свою работу новая штрафстоянка

Предыдущая стоянка для хранения изъятых сотрудниками ГИБДД автомобилей располагалась в микрорайоне Нижнего Кыштыма. Из-за нарушений оно было закрыто в октябре прошлого года.

Дорожный надзор Кыштыма оштрафовал министерство дорожного хозяйства Челябинской области и объекты министерства обороны России

Государственный инспектор дорожного надзора ГИБДД Кыштыма 13 июля прошлого года признал министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области виновным в неудовлетворительном содержании отдельных участков трассы Миасс-Карабаш-Кыштым и наложил на него административный штраф в размере 300 000 рублей.

Все публикации рубрики «ГИБДД информирует»

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