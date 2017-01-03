Сегодня, 16:12
В Кыштыме предприниматель Валерий Недосеков завуалировал свой магазин под экспресс-кафе, чтобы торговать пивом круглосуточно
В Кыштыме предприниматель Валерий Недосеков завуалировал свой магазин под экспресс-кафе, чтобы торговать пивом круглосуточноСегодня, 15:59
Только за прошлый год он привлекался сотрудниками кыштымской полиции к административной ответственности одиннадцать раз. Общая сумма штрафов за реализацию алкоголя в ночное время перевалила за 100 тысяч рублей.
Кыштым рвут на кластеры
Кыштым рвут на кластерыСегодня, 14:56
Вице-губернатор Челябинской области Руслан Гаттаров побывал в Южноуральске на заводе «Кристалл» в рамках подготовки к созданию нового кластера по выпуску высокотехнологичных элементов и материалов для электроники.
В Кыштыме после газификации домов жители частного сектора занялись ещё и проблемой электроснабжения
В Кыштыме после газификации домов жители частного сектора занялись ещё и проблемой электроснабженияСегодня, 14:42
В Кыштыме товарищество собственников жилья «Газэкс» – единственное в своем роде, и создано оно в частном секторе.
Кыштым начинает подготовку к следующему отопительному сезону
Кыштым начинает подготовку к следующему отопительному сезонуСегодня, 14:10
Кыштым в числе первых муниципалитетов получит субсидию из областного бюджета, предназначенную для модернизации систем теплоснабжения, а также для своевременной подготовки объектов коммунальной инфраструктуры Челябинской области к отопительному периоду 2017-2018 годов. В наш округ планируется направить 5,6 миллиона рублей.
Со следующей недели в школах Кыштыма начнётся электронный приём будущих первоклассников
Со следующей недели в школах Кыштыма начнётся электронный приём будущих первоклассниковСегодня, 13:52
С 1 февраля подать заявление на зачисление будущего первоклассника в школу можно подать, не выходя из дома.
В юбилейном праздничном шествии в Кыштыме краеведы готовятся пройти своей колонной
В юбилейном праздничном шествии в Кыштыме краеведы готовятся пройти своей колоннойСегодня, 12:29
Год назад на базе отдела краеведческих материалов центральной городской библиотеки был организован клуб «Тихое зимовье». Своим девизом краеведы выбрали слова академика Дмитрия Сергеевича Лихачёва: «Любовь к родному краю – основа духовной культуры».
Жительница Кыштыма несколько лет не платила за жилищно-коммунальные услуги – она копила на автомобиль
Жительница Кыштыма несколько лет не платила за жилищно-коммунальные услуги – она копила на автомобильСегодня, 12:13
В Кыштыме судебные приставы взыскали с одной из должниц в пользу управляющей компании «Комфорт» 130 тысяч рублей. Как сказала сайту «КР» начальник городского отдела судебных приставов Елена Кенибас, необходимая сумма была автоматически списана с банковского счёта должницы.
Полицейские Кыштыма призывают пешеходов засветиться
Полицейские Кыштыма призывают пешеходов засветитьсяСегодня, 10:39
С начала января на дорогах Кыштымского городского округа в ДТП пострадали два пешехода.
Дорожные полицейские Кыштыма вновь выявили на этой неделе злостного нарушителя ПДД
Дорожные полицейские Кыштыма вновь выявили на этой неделе злостного нарушителя ПДДСегодня, 10:27
Вчера в 19 часов сотрудники ДПС остановили на улице Свердлова «десятку». В ходе проверки документов они выяснили, что мужчина, находившийся за рулём автомобиля, никогда не имел водительского удостоверения.
В Челябинской области выполнено поручение президента об устранении неадекватной разницы в заработной плате главных врачей и медперсонала
В Челябинской области выполнено поручение президента об устранении неадекватной разницы в заработной плате главных врачей и медперсоналаСегодня, 10:02
Первый заместитель министра здравоохранения Челябинской области Виталий Щетинин доложил губернатору Борису Дубровскому, что руководители медучреждений региона получают около 80 тысяч рублей, а средняя оплата труда врача с высшим образованием – 48 тысяч.
Карантин в связи с ОРВИ и гриппом передвинул ещё одну массовую встречу в Кыштыме
Карантин в связи с ОРВИ и гриппом передвинул ещё одну массовую встречу в КыштымеСегодня, 09:47
Только что стало известно, что традиционная встреча молодёжного актива с главой Кыштымского городского округа Людмилой Шеболаевой «Сто вопросов взрослому», которая должна была состояться сегодня в местном филиале Южно-Уральского государственного колледжа, переносится на неопределённый срок.
В Кыштыме огонь оставил семью без жилья
В Кыштыме огонь оставил семью без жилья
Вчера около шести вечера на пульт диспетчера пожарной части № 38 поступило сообщение о пожаре на улице Егозинка.