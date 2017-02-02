Вчера, 17:01
В Кыштыме в микрорайоне Каолиновый начала свою работу новая штрафстоянка
В Кыштыме в микрорайоне Каолиновый начала свою работу новая штрафстоянкаВчера, 16:55
Предыдущая стоянка для хранения изъятых сотрудниками ГИБДД автомобилей располагалась в микрорайоне Нижнего Кыштыма. Из-за нарушений оно было закрыто в октябре прошлого года.
Дорожный надзор Кыштыма оштрафовал министерство дорожного хозяйства Челябинской области и объекты министерства обороны России
Дорожный надзор Кыштыма оштрафовал министерство дорожного хозяйства Челябинской области и объекты министерства обороны РоссииВчера, 16:46
Государственный инспектор дорожного надзора ГИБДД Кыштыма 13 июля прошлого года признал министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области виновным в неудовлетворительном содержании отдельных участков трассы Миасс-Карабаш-Кыштым и наложил на него административный штраф в размере 300 000 рублей.
В Кыштыме коллекторы портят имущество должников и продолжают чинить угрозы
В Кыштыме коллекторы портят имущество должников и продолжают чинить угрозыВчера, 16:30
Как сообщалось вчера на нашем сайте, в полицию поступила жалоба от жительницы Кыштыма на действия коллекторов. Сегодня подобное заявление подала ещё одна жительница нашего города. По её словам, неизвестные звонят с угрозами каждый день.
Казачата из Кыштыма могут войти в сборную Челябинской области по рукопашному бою
Казачата из Кыштыма могут войти в сборную Челябинской области по рукопашному боюВчера, 15:30
Воспитанники кыштымского казачьего военно-патриотического клуба «Атаман» привезли одну золотую, четыре серебряных и три бронзовых медалей с первенства Челябинской области по рукопашному бою.
В Кыштыме сократилась смертность от кардиологических заболеваний, но возросла – от ВИЧ-инфекции и цирроза печени
В Кыштыме сократилась смертность от кардиологических заболеваний, но возросла – от ВИЧ-инфекции и цирроза печениВчера, 14:35
По данным Кыштымской центральной городской больницы, в прошлом году от сердечно-сосудистых заболеваний умерло 395 человек, тогда как в 2015-м – 437.
В Кыштыме открылась выставка музыкальных инструментов, история которых уходит своими корнями в эпоху неолита
В Кыштыме открылась выставка музыкальных инструментов, история которых уходит своими корнями в эпоху неолитаВчера, 12:17
Выставка в центральной городской библиотеке имени Б. Е. Швейкина получила название «Курай собирает друзей». В отделе краеведческих материалов, где развёрнута экспозиция, все желающие смогут подержать в руках национальные татаро-башкирские инструменты курай и кубыз.
В Кыштыме девочка-подросток пыталась отравиться таблетками, которые не продают даже по рецептам
В Кыштыме девочка-подросток пыталась отравиться таблетками, которые не продают даже по рецептамВчера, 12:17
Сегодня около двух часов ночи на пульт скорой помощи позвонила жительница Кыштыма – дочь отравилась таблетками. Бригада «скорой» тут же выехала по указанному адресу.
Поручение губернатора Бориса Дубровского по устройству детей-сирот в семьи подкреплено реальными мерами поддержки
Вчера, 12:02
Жителей Кыштыма ждёт встреча с фотографом-путешественником
Жителей Кыштыма ждёт встреча с фотографом-путешественникомВчера, 11:09
Завтра в 13 часов в центральной городской библиотеке имени Бориса Швейкина фотохудожник из Челябинска, неоднократный победитель международных фотоконкурсов Сергей Коляскин проведёт творческую встречу с жителями нашего города.
В Кыштыме челябинский водитель проявил вежливость, а взамен получил повреждения машины
В Кыштыме челябинский водитель проявил вежливость, а взамен получил повреждения машиныВчера, 10:47
В районе абразивного завода у дома № 1 на улице Станционной столкнулись японский самопогрузчик и отечественный легковой автомобиль.
В Кыштыме у школьников узнают, почему молодёжь уезжает из родного города
В Кыштыме у школьников узнают, почему молодёжь уезжает из родного города2-02-2017, 17:28
С предстоящего понедельника в Челябинской области стартует новый образовательный проект «Малые города – большие возможности». Кыштым вошёл в пятёрку городов наряду с Чебаркулём, Коркино, Каслями и Южноуральском, где этот проект будет запущен в пилотном режиме.
На публичных слушаниях в Кыштыме по строительству семиэтажки решение не принято
На публичных слушаниях в Кыштыме по строительству семиэтажки решение не принято
В администрации Кыштымского округа сегодня во второй половине дня прошли публичные слушания по строительству на улице Ленина 7-этажного дома.