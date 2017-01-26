Внимание! На сайте начат прием оплаты за подписку на газету «Кыштымский рабочий» с помощью банковских карт и электронных платежных систем. Подписку можно оформить здесь. Уважаемые посетители. На сайте реализована авторизация через социальные сети. Нажмите «Вход» и выберите иконку своей сети.

Главное

В Кыштыме жильцам одной из многоэтажек не выставляют счета на оплату электроэнергии

Вчера вечером в редакции газеты «Кыштымский рабочий» состоялась ежемесячная горячая линия с главой Кыштымского округа Людмилой Шеболаевой. В числе других к ней поступило три обращения от жильцов дома №100 на улице Красной Звезды.                                        Его  обслуживает управляющая компания ООО «Гарант». Но ни она,   ни Энергосбыт не выставляют им счета на оплату электроэнергии. Люди даже обращались с заявлением в Энергосбыт с просьбой выставлять индивидуальные счета, но никакого ответа так и не получили.   В этом доме многие жилые помещения сдаются в найм и, как следствие, по ним образовался  большой долг за ЖКУ. Но добросовестные плательщики не желают копить долги. А по электроэнергии они набегают немалые. К примеру, платёж собс... Читать полностью

Новости

Общество

Кыштымская колония № 10 заняла лидирующие позиции в ГУФСИН Челябинской области

Вчера в Главном управлении федеральной службы исполнения наказаний России по Челябинской области состоялось расширенное заседание коллегии. Были подведены итоги оперативно-служебной, производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности за 2016 год.

Перед домом новобрачных в Кыштыме разобьют необычную клумбу

Этим летом на газоне у кыштымского отдела ЗАГС расцветёт ромашковое сердце.

Все публикации рубрики «Общество»

Медицина

В Кыштыме всем миром борются за жизнь двухлетнего Саши Маркина. Но нашлась мнимая добродетельница, которая пыталась перенаправить денежный поток

Саша Маркин из Тайгинки заболел  в августе прошлого года. Он стал жаловаться на боль в животе,  начал передвигаться бочком, словно щадил левую ножку.

В Кыштыме автохулиганов, не пропускающих «скорую», записать на видео не получится

Каждый медицинский автомобиль должен в обязательном порядке оснащаться видеорегистраторами – это поможет в борьбе с хамами на дорогах.

Все публикации рубрики «Медицина»

Экономика и бизнес

Каждый десятый пенсионер готов довольствоваться нынешним размером их пенсий

Около 76,8 процента россиян считают приемлемой пенсию в размере от 5 до 30 тысяч рублей.  Об этом свидетельствует опрос, проведённый Российским государственным социальным университетом.

Кыштым рвут на кластеры

Вице-губернатор Челябинской области Руслан Гаттаров побывал в Южноуральске на заводе «Кристалл» в рамках подготовки к созданию нового кластера по выпуску высокотехнологичных элементов и материалов для электроники.

Все публикации рубрики «Экономика и бизнес»

ЖКХ

В Кыштыме жильцам одной из многоэтажек не выставляют счета на оплату электроэнергии

Вчера вечером в редакции газеты «Кыштымский рабочий» состоялась ежемесячная горячая линия с главой Кыштымского округа Людмилой Шеболаевой. В числе других к ней поступило три обращения от жильцов дома №100 на улице Красной Звезды.

В Кыштыме после газификации домов жители частного сектора занялись ещё и проблемой электроснабжения

В Кыштыме товарищество собственников жилья «Газэкс» – единственное в своем роде, и  создано оно в частном секторе.

Все публикации рубрики «ЖКХ»

Экология

Жители микрорайона Нижнего Кыштыма в отдельные дни задыхаются от жуткого зловония

Резкий канализационный запах в начале улицы Интернационала со стороны вокзала особенно чувствуется зимой.

В Кыштыме обитателей озёр и прудов угостят кислородным коктейлем

В Кыштымском городском округе проводится комплекс мер по предупреждению замора рыбы в водоёмах. Соответствующее поручение глава округа Людмила Шеболаева дала вчера на оперативном совещании председателю комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Людмиле Устиновой.

Все публикации рубрики «Экология»

Культура

В юбилейном праздничном шествии в Кыштыме краеведы готовятся пройти своей колонной

Год назад на базе отдела краеведческих материалов центральной городской библиотеки  был организован клуб «Тихое зимовье». Своим девизом краеведы выбрали слова академика Дмитрия Сергеевича Лихачёва: «Любовь к родному краю – основа духовной культуры».

В выходные в Кыштыме танцевали танго

Кыштым  облюбовали поклонники аргентинского танго из Озёрска, Снежинска и Челябинска. Уже не первый раз они собираются в гостиничном комплексе «Рассвет» на танцевальные уик-энды.

Все публикации рубрики «Культура»

Политика

В Кыштыме сменилась власть: должности главы и её помощников заняли молодые кыштымцы

  Сегодня некоторые новоиспечённые заместители главы, а также начальники отделов и управлений начали рабочий день аж в семь утра. В строгих костюмах, они уверенной походкой обошли все этажи здания администрации, изучая таблички на кабинетах.

Русская медная компания готова изменить Кыштым к лучшему

Только что в актовом зале администрации Кыштымского городского округа представители Русской медной компании презентовали идеи социальных проектов, которые уже в этом году могут быть реализованы в нашем городе.

Все публикации рубрики «Политика»

Спорт

В Кыштыме спортсмены-любители пробегут символические 2017 метров на «Лыжне России»

Как уже сообщалось на сайте «КР», в этом году самый массовый лыжный забег страны пройдёт 12 февраля и в нашем городе. В управлении по физической культуре, спорту и туризму уже утвердили соответствующее положение.

Студентов Кыштыма и Озёрска ждут сюрпризы в горнолыжном центре на Егозе

В предстоящие выходные 28 и 29 января горнолыжный центр «Егоза» в Кыштыме подготовил в честь минувшего праздника российского студенчества приятный сюрприз.

Все публикации рубрики «Спорт»

Происшествия

В Кыштыме работники уголовного розыска раскрыли кражу, совершённую студентом медколледжа

Вчера работники уголовного розыска полиции раскрыли кражу сотового телефона, которая ещё в декабре прошлого года была совершена в одной из комнат общежития кыштымского филиала Миасского медицинского колледжа.

Пешком из Аргаяша в Кыштым ушла пожилая женщина, отставшая от автобуса

Утром 27 января пожилая жительница Кыштыма планировала вернуться домой из Челябинска. Она купила билет на автобус по маршруту «Челябинск-Аргаяш-Кыштым - Верхний Уфалей».

Все публикации рубрики «Происшествия»

Образование

Со следующей недели в школах Кыштыма начнётся электронный приём будущих первоклассников

С 1 февраля подать заявление на зачисление будущего первоклассника в школу можно, не выходя из дома.

Карантин в связи с ОРВИ и гриппом передвинул ещё одну массовую встречу в Кыштыме

Только что стало известно, что традиционная встреча молодёжного актива с главой Кыштымского городского округа Людмилой Шеболаевой «Сто вопросов взрослому», которая должна была состояться сегодня в местном филиале Южно-Уральского государственного колледжа, переносится на неопределённый срок.

Все публикации рубрики «Образование»

Даты

Сразу два человека, жизнь которых связана с Кыштымом, получат в день рождения Челябинской области народную премию

Фонд Олега Митяева 15 января 2017 года в тринадцатый раз вручит статуэтки в виде кентавра работы Эрнста Неизвестного южноуральцам, прославившим малую родину своими делами

Как россияне будут отдыхать в 2017 году: утверждён календарь праздничных дней

Согласно постановлению правительства России, в этом году в период новогодних праздников мы отдыхаем больше недели. Также по три-четыре выходных праздничных дня придётся на февраль, май, июнь и ноябрь.

Все публикации рубрики «Даты»

ГИБДД информирует

День рассеянных водителей – в Кыштыме по этой причине произошло сразу три ДТП

Вчера около девяти часов утра житель Озёрска следовал на автомобиле «Богдан» по улице Челюскинцев в сторону колонии.

Полицейские Кыштыма призывают пешеходов засветиться

С начала января на дорогах Кыштымского городского округа в ДТП пострадали два пешехода.

Все публикации рубрики «ГИБДД информирует»

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter